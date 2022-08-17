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「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展 芝加哥秋天登場

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
哈利波特中的9又4分之3車站場景。取自iStock
哈利波特中的9又4分之3車站場景。取自iStock

麻瓜迷又有新的朝聖之處，今年秋天即將登場的「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展，讓你有如走進斜角巷、霍格華茲或是9又4分之3月台，滿足對魔法世界的無限想像之外，還能體驗全新的沉浸式互動體驗。

有別於華納兄弟主題娛樂部門過去在全球各地巡迴展出多年的「哈利波特大展 (Harry Potter: The Exhibition)」，新的「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展與專門打造沉浸式互動體驗的Superfly X公司合作，著重於讓麻瓜迷能與現場的布景、道具玩在一起，而非只能參觀展品、僅有少數定點互動設施的傳統展覽。

「觀眾從抵達現場那一刻，便走進哈利波特的世界，透過創新設計、體驗裝置與遊戲等，展開一段互動式的個人旅程。」華納兄弟主題娛樂部門資深副總裁Peter van Roden在記者發布會上透露。

麻瓜們還能一圓當巫師的夢想─可以穿著巫師長袍，坐在像是葛來分多交誼廳這樣的場景裡，拿著精緻重製的魔法道具，拍下彷彿置身魔法世界的照片。這比穿著長袍遊環球影城的哈利波特樂園、或是倫敦的哈利波特片廠還更加有「真實感」。

「哈利波特：酷玩魔法」互動體演展首站將到芝加哥，後續會在北美其他城市巡迴，全球巡迴計畫尚待官方公布。展覽門票目前已展開預賣，成人 $37.5、九歲及以下兒童 $29.5。

「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展秋天即將在芝加哥登場。取自華納兄弟網站
「哈利波特：酷玩魔法」互動體驗展秋天即將在芝加哥登場。取自華納兄弟網站

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