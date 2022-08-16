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點上這款蠟燭 家裡可以聞起來像Junior’s起士蛋糕

世界新聞網
紐約知名起士蛋糕店Junior’s與蠟燭品牌Literie合作，將該店知名的草莓起士蛋糕，轉換成聞起來帶有香草、草莓和起士味的蠟燭。取自Literie網站
紐約知名起士蛋糕店Junior’s與蠟燭品牌Literie合作，將該店知名的草莓起士蛋糕，轉換成聞起來帶有香草、草莓和起士味的蠟燭。取自Literie網站

許多蠟燭聞起來像食物，例如90年代流行的香草味蠟燭，或是有人喜歡在洗澡、按摩時點上一根南瓜味、草莓蛋糕味蠟燭。但最近流行的香味蠟燭，會更讓人垂涎欲滴，它們複製熱門餐點和知名餐飲名店的味道，例如網紅漢堡店Shake Shack、紐約最好吃的起士蛋糕Junior’s，或是紐約百年熟食店Katz’s Deli。

位於布魯克林的Junior’s近日與蠟燭品牌商Literie合作，將該店知名的草莓起士蛋糕，轉換成聞起來帶有香草、草莓和起士味的蠟燭，每個售價45美元。業者表示，這款蠟燭就像「紐約市的明信片」，讓那些無法立即前往布魯克林一飽口福的人一個「望梅止渴」的機會。無獨有偶，在電影「當哈利碰上莎莉」讓女主角吃著吃著上演一場「假高潮」的餐廳Katz’s Deli也推出一款有該店暢銷巧克力蛋奶油 (chocolate egg cream) 味道的蠟燭，並附上獨家客製的玻璃杯。

網紅漢堡連鎖店Shake Shack和日本香氛品牌Apotheke合作，將開發出...
網紅漢堡連鎖店Shake Shack和日本香氛品牌Apotheke合作，將開發出聞起來像在公園裡剛烤出的漢堡，以及薯條沾到奶昔味道的蠟燭。取自[email protected]

除了擁有招牌食物味道的蠟燭外，餐廳也希望代表自家品牌的蠟燭，能更具個性與趣味。知名漢堡連鎖店Shake Shack便和來自日本高級香氛品牌Apotheke合作，將開發出聞起來像在公園裡剛烤出的漢堡，以及薯條沾到奶昔裡味道的蠟燭，希望給消費者帶來更多趣味。一位顧客反映，這款味道像「公園裡剛烤出的漢堡」的蠟燭，像是漢堡加上乾燥花的組合，這個評價與事實應該相去不遠。

令人好奇的是，Shake Shack、Katz’s和其他餐飲業者推出這類新商品，對原有的餐點是否有加分效益。難道他們希望人們在聞到草莓起士蛋糕味的蠟燭後，會衝出家門去買一片起士蛋糕嗎？(或是像其他居住在紐約千里之外的人一樣，在網上訂購一塊起士蛋糕？)

當然餐廳推出周邊商品不是甚麼新鮮事，T恤與各種擺飾，讓用餐之外，也隨處可見餐廳品牌，至於開發帶有食物味到的蠟燭，可以想見業者不只想攻佔我們的味蕾，還想征服我們的鼻子。

Shake Shack 布魯克林 哈利

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