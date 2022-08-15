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紐約免費夏季音樂會還剩這幾場 不要錯過了

世界新聞網
「Rise Up NYC」免費夏季音樂會活動將至9月12日結束。取自nyc.gov網站
「Rise Up NYC」免費夏季音樂會活動將至9月12日結束。取自nyc.gov網站

紐約市亞當斯日前宣布在五區輪流舉辦10場名為「Rise Up NYC」免費夏季音樂會，內容包括布萊恩公園的草地野餐音樂活動、哈德遜河公園音樂會，以及「Backyard at Hudson Yards」等活動。這項夏季音樂會活動截至9月12日前，將在曼哈頓、布朗士及史泰登島舉辦最後的4場。

亞當斯表示，主辦這一系列音樂文化活動，主要是希望在經歷疫情之後，鼓勵紐約客、為城市增添新動力，並且能重新找回人與人之間的連結。

市府發布消息指出，「Rise Up NYC」活動在紐約市的5各區規劃10場免費音樂演出，至9月12日結束。邀請在地藝術家與音樂人登台演出，例如Mary Mary, Mr. Vegas, Funk Flex等。

亞當斯說，紐約市在過去幾年經歷許多挑戰，「Rise Up NYC」將讓紐約人一起同樂，並讓紐約市再度成為我們稱為「家」的地方。亞當斯表示，過去兩年音樂與藝術有如支撐我們的生命線，紐約市支持所有在地藝術工作者與社區，這個夏天我們做出正確的事，並且全力以赴。

「Rise Up NYC」夏季音樂會未來幾場演出時間與地點如下：

曼哈頓 聖尼古拉斯公園 (St. Nicholas Park)  8月20、21日

史泰登島 米德蘭海灘 (Midland Beach) 8號停車場 9月1日

布朗士 果園海灘 (Orchard Beach)  9月8日

曼哈頓 時報廣場 (Times Square)  9月12日

更多活動訊息詳見https://riseupnycconcerts.com。

「Rise Up NYC」夏季音樂會海報。取自nyc.gov網站
「Rise Up NYC」夏季音樂會海報。取自nyc.gov網站

紐約市 亞當斯 曼哈頓

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