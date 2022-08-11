8月High一夏…走入時報廣場動物園 城市綠洲小憩

時報廣場擴增實境App。擷自Concrete Jungle AR TimesSquare app

時序進入8月，夏天似乎也快近尾聲，但紐約人還是把握時間、要盡情享受這一年裡最為宜人的季節；不僅有行人可以盡情歡樂的夏日街道無車日，時報廣場 還推出野生動物園擴增實境體驗，加上兩座新開的露天公園，都等著大家一一來探索。

觀光客必朝聖的時報廣場，平日人潮川流不息，如果身邊經過的是高大的長頸鹿、大象、老虎，背後襯托著五彩絢爛的霓虹招牌……這個奇幻的街頭景象，是透過AR擴增實境的技術完成的；8月1日起只需下載Concrete Jungle AR TimesSquare的App，就能從手機看到動物們入侵時報廣場的景象，還能參與虛擬遊戲、玩3D拼圖，刺激又有趣，活動僅限8月，要玩要快。

另外，紐約市又增加兩座城市綠洲，在曼哈頓 下城近唐人街的位置，7月底接連多了兩個新的露天廣場Rapkin-Gayle Plaza (Grand街和Lafayette街交界)、Manuel Plaza (Bowery和Lafayette街之間的東西街路段)。廣場面積雖不算大，但是佈置頗有禪意，小巧的綠地上擺放幾個石座，讓水泥叢林的都市有更多呼吸的空間，地點距離華埠 熱鬧街市不遠，逛街累了到這裡休息一下也不錯。

曼哈頓公園大道近7英里長的馬路，每到8月都會定期舉辦「夏日街道」(Summer Streets) 無車日活動，禁止車輛通行，讓單車騎士和行人可以好好享受紐約街頭，體驗悠閒的夏日時光，屆時整條公園大道從布魯克林大橋到東哈林區，就像一場歡騰的街頭嘉年華。