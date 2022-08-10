省錢遊洛杉磯 把握這些免費博物館和免費博物館日

蓋蒂莊園除了有豐富的藝術收藏，富麗堂皇的庭院和修剪整齊的花園也值得一遊。取自Getty網站

想要免費參觀洛杉磯 琳瑯滿目的博物館 嗎？以下是洛杉磯最好的免費博物館，有的全年免費入場，有的有特定的免費博物館日。只要預先掌握好相關免費入館資訊，就可以在洛杉磯輕鬆享受美好博物館時光。

蓋蒂莊園（Getty Villa)

歷史類博物館，定時票免費入場；停車費20元

曾是世界首富的已故石油大亨保羅．蓋蒂（J. Paul Getty）1974年在此別墅開設他的藏品博物館，最後所有裝飾藝術和繪畫被移至蓋蒂中心（Getty Center），別墅改放蓋蒂收藏的地中海文物。平均每日展出約1200件文物，年代在公元前6500年至公元500年之間。即使對藝術不感興趣，富麗堂皇的庭院和修剪整齊的花園也值得一遊。

洛杉磯縣藝術博物館有現代主義傑作、大型當代作品。取自LACMA網站

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）

藝術設計類博物館，每週二免費。需定時門票

藝術家克里斯．波頓（Chris Burden）的「城市之光」（Urban Light）裝置藝術由202盞從洛杉磯聚集來的鑄鐵路燈組成，現已是洛城地標。LACMA藏品有現代主義傑作、大型當代作品、傳統日本屏風及洛杉磯最棒的特別展覽。

The Broad展出慈善家布洛德夫婦收藏的2000件戰後藝術作品。取自The Broad網站

布洛德博物館 (The Broad)

藝術設計類博物館，免費預約；需定時門票

這座位在市中心、很受歡迎的當代藝術博物館，有兩間日本藝術家草間彌生設計的沈浸式「無限鏡室」（Infinity Mirror Rooms）。館內還有慈善家布洛德夫婦（Eli 和 Edythe Broad）收藏的2000件戰後藝術作品，其中包括安迪·沃荷（Andy Warhol）、利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)等藝術家作品。

自然史博物館有許多恐龍和哺乳動物化石。取自NHM網站

自然史博物館（Natural History Museum）

每月第一個週二（7月和8月除外）免費

NHM最早的學院派建築是洛杉磯第一座博物館建築，1913年與博覽公園（Exposition Park）一起開放；後來的Otis Booth Pavilion以六層高玻璃入口迎接遊客進入博物館，入口處有令人驚嘆的63呎長的長鬚鯨骨架。寶石和礦物大廳、恐龍和哺乳動物化石、佔地3.5英畝的城市自然花園等，引人入勝。

漢默博物館常與UCLA合作舉辦現代藝術、攝影和設計展。取自漢默博物館網站

漢默博物館（Hammer Museum）

藝術設計類博物館，免費入場

實業家阿曼德漢默（Armand Hammer）1990年創立這座博物館收藏他的藏品；今日這座博物館常與加州大學 洛杉磯分校（UCLA）合作舉辦現代藝術、攝影和設計展，常以當地藝術家為重點，有許多免費講座、音樂會和影片放映。

博物館外瀝青坑仍冒著黑色粘液，古生物學家持續挖掘化石中。取自拉布雷亞瀝青坑和博物館網站

拉布雷亞瀝青坑和博物館 （La Brea Tar Pits & Museum）

自然歷史類博物館，每週二（7月和8月除外）上午9點至下午5點免費

業餘古生物學家1875年於Rancho La Brea礦坑發現動物遺骸。140年後，專家仍在這裡工作，但已從泥潭中拖出數百萬塊化石。許多標本都在這座老式博物館展出。館外瀝青坑仍冒著黑色粘液，古生物學家持續挖掘化石中。

亨廷頓圖書館、藝術收藏和植物園從古騰堡聖經到優美靜謐的日本花園，處處都是經典佳作。取自Huntington網站

亨廷頓圖書館、藝術收藏和植物園(Hungtington Library, Art Collections & Botanical Gardens)

每月第一個週四憑預約票免費

企業家亨利·亨廷頓 (Henry E. Huntington) 的遺贈，是洛杉磯地區最佳景點之一；若想好好探索藝術、圖書館館藏和廣闊的戶外空間，可能需要一整天的時間。從古騰堡聖經到優美靜謐的日本花園，處處都是經典佳作。

位於博覽公園的加州科學中心很適合親子同行。取自加州科學中心網站

加州科學中心（California Science Center）

科技類博物館，免費入場

位於博覽公園的加州科學中心很適合親子同行。常設展廳探索生命科學、人類創新和動力飛行，而且都是90年代設計風格。最吸引人的是奮進號太空梭（Space Shuttle Endeavour），它在洛杉磯公開遊行後，暫居塞繆爾奧欽館（Samuel Oschin Pavilion），等待可直立展示太空梭的永久性建築完工後進駐。若想在週末參觀奮進號需付定時門票3元。