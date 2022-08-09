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羅賓遜博物館開幕 展示黑人運動員爭平等奮鬥史

記者張聲肇/即時報導
傑克羅賓遜（Jackie Robinson ）博物館的文物與互動式展示，讓訪客深入體會美國職棒第一位黑人選手爭平等的奮鬥史。美聯社
傑克羅賓遜（Jackie Robinson ）博物館的文物與互動式展示，讓訪客深入體會美國職棒第一位黑人選手爭平等的奮鬥史。美聯社

大小博物館林立的紐約，7月底又新添一座傑克羅賓遜（Jackie Robinson ）博物館，地點在曼哈頓哈德遜廣場瓦瑞克街75號開幕，文物與互動式的展示，讓訪客深入體會美國職棒第一位黑人選手爭平等的奮鬥史。

由根斯勒建築公司設計，費時14年完工的羅賓遜博物館，共有1萬9380平方呎，在永久陳列館、教室和輪流展示廳等空間，讓訪客飽覽4萬張相片和4萬件文物，透過這位運動員的一生，從體育角度體會美國社會與文化的演進。

訪客也可透過互動式的設施，體會羅賓遜在棒球場以外的領域，所遇到的種族歧視與偏見，進而了解他個人對體育、政治與娛樂業的長遠影響。

展示品的「精華」包括19184年他死後才獲頒的總統自由獎章，他從軍穿過的陸軍制服，以及原版的棒球名人堂獎牌。觀後離開前，可到禮品店看看，或到教室上一堂老幼咸宜的課再走，保證收穫滿滿。

現年100歲的羅賓遜太太瑞秋羅賓遜1973年成立了傑克羅賓遜基金會，一方面推動高等教育，一方面籌設博物館。瑞秋的專業是大學教授和護士，兒子大衛羅賓遜說，「成立博物館，圓了我們全家的夢，母親一直就希望有個永久的空間，讓大家得知家父在世時，他最關切的問題，以及經過他多年的奮鬥，對後世造成什麼影響。」

大衛羅賓遜說，「我們希望，參觀完博物館，大家不只知道家父在棒球場上的表現，以及他對體育的熱愛，也明白他所作所為，對社會進步的貢獻。謹代表全家，向每一位幫我們家圓夢的人，致上最深的謝意。」

1919年出生於喬治亞州的羅賓遜，1947年4月15日穿著42號球衣，以先發一壘手的身分，代表布魯克林道奇隊出場比賽，打破非裔球員只能在黑人聯盟打球的先例，被公認是美國民權運動史上的大事。

他將成為大聯盟第一位黑人選手的消息傳出後，道奇隊有不少人表示要離隊；他第一次出賽時，警察想趕他出場；有人揚言要槍殺他，他躲到黑人朋友家；客場比賽時，主場球隊揚言要罷賽，以及面對全場對他叫囂辱罵的球迷，他一再忍辱，不斷用一支支的安打和一次次的盜壘，來證明一切。

1956年10月10日，他最後一次出場比賽。1972年，道奇隊讓42號球衣退役，對羅賓遜在體壇的貢獻，表示最大的敬意。同年10月，羅賓遜辭世，年僅53歲，朋友說，一輩子承受太大的壓力，是他英年早逝的原因。

7月底紐約曼哈頓哈德遜廣場新添一座傑克羅賓遜（Jackie Robinson ）...
7月底紐約曼哈頓哈德遜廣場新添一座傑克羅賓遜（Jackie Robinson ）博物館。美聯社

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