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費城近郊長木花園燈光秀 越夜越美麗

世界新聞網
英國藝術家布魯斯（Bruce Munro）的大型燈光創作。取自longwoodgardens.org
英國藝術家布魯斯（Bruce Munro）的大型燈光創作。取自longwoodgardens.org

長木花園位於費城西南30英里處，從紐約開車約2.5小時車程。占地1,077英畝的長木花園，由樹林、草地和絕美花園所組成，隨著季節推移呈現出不同的美麗色彩與花卉，知名的露天劇場噴泉燈光秀，號稱是整個東海岸最好的燈光秀之一。

相隔十年，長木花園再次攜手英國藝術家布魯斯（Bruce Munro），展出他的大型燈光創作「Light: Installations」，包括室內和室外共八個大型燈光裝置，其中「光之領域」（Field of Light）由1萬8千個光纖燈泡點亮的莖狀球體，沿著水岸迤邐而設，如夢似幻，作品將展出至10月30日。

1萬8千個發光球體，沿著水岸迤邐而設，如夢似幻。取自longwood garde...
1萬8千個發光球體，沿著水岸迤邐而設，如夢似幻。取自longwood garden.org

長木花園歷史悠久，所在的白蘭地山谷(Brandywine Valley)是原住民印第安雷納佩部落(Lenni Lenape tribe)的定居地，三百多年前，從歐洲移民來的貴格會教徒(Quaker)發現此地，種田耕地生活下來。後來皮爾斯家族以收集樹種為目的建立一座樹園，成了長木花園的前身。

1906年，疏於管理的樹園即將被砍伐，杜邦企業第三代經營者皮埃爾‧杜邦(Pierre S. du Pont)覺得可惜，買下了這座樹園，讓百年老樹得以保存下來，並著手設計開發，打造出一座世界級的花園。皮埃爾‧杜邦曾寫信給一位友人說：這是一次匪夷所思的「衝動」，因為這個衝動，長木花園也被稱作「杜邦花園」，每年約吸引130萬名遊客到訪。

長木花園地址：1001 Longwood Rd, Kennett Square, PA 19348，燈光秀票價：成人$35、62歲以上$32、5-18歲$19、4歲以下免費。

長木花園也被稱作「杜邦花園」，每年約吸引130萬名遊客到訪。取自longwood...
長木花園也被稱作「杜邦花園」，每年約吸引130萬名遊客到訪。取自longwood garden.org
長木花園四季都有不同花卉可賞。取自longwoodgardens.org
長木花園四季都有不同花卉可賞。取自longwoodgardens.org

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