我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

治安隱憂 紐約市警提前退休人數年增7成

紐約、新澤西水燈節 9月閃爆哈德遜河

世界新聞網
放水燈活動，近年來也風靡全美各大城市，吸引許多民眾參加。擷自waterlanternfestival影片畫面
放水燈活動，近年來也風靡全美各大城市，吸引許多民眾參加。擷自waterlanternfestival影片畫面

流傳於東南亞國家的放水燈活動，近年來也風靡全美各大城市，民眾在河流中放下寫著祈福與願望的水燈，隨著河水漂流閃爍，構成一幅美麗的風景畫。西岸的南加今年已在5月與7月舉辦過兩場水燈節，接下來位於哈德遜河兩岸的紐約與新澤西水燈節 (NY/NJ Water Lantern Festival) 即將在9月24日登場。

民眾聚集在河岸等待天黑後的放水燈活動。擷自waterlanternfestiva...
民眾聚集在河岸等待天黑後的放水燈活動。擷自waterlanternfestival影片畫面
自己動手做，設計屬於你的水燈。擷自waterlanternfestival影片畫...
自己動手做，設計屬於你的水燈。擷自waterlanternfestival影片畫面

根據往年經驗，水燈節由於門票搶手，越早買越便宜。目前官網上公布的票價有8月10日之前的早鳥票25.99元，9月16日前購買票價為35.99元，9月23日前倒數計時的票價為45.99元，活動當天票價漲至最高為55.99元。

民眾在水燈上寫下祈願與祝福。擷自waterlanternfestival影片畫面
民眾在水燈上寫下祈願與祝福。擷自waterlanternfestival影片畫面
現場有藝術家表演彩繪。擷自waterlanternfestival影片畫面
現場有藝術家表演彩繪。擷自waterlanternfestival影片畫面

紐約與新澤西水燈節活動，規劃在當天下午4:00入場，現場在9:00前有音樂表演、美食餐車和遊戲攤位等活動助興。6:30開始設計、製作水燈，7:00至9:00夜幕降臨後，水燈將陸續放入水中，一盞盞滿載著人們的希望與祝福的水燈，映照在哈德遜河上，場面壯觀。

2022年紐約與新澤西水燈節活動地點選在新澤西市自由州立公園(Liberty State Park)，地址 1 Audrey Zapp Dr, Jersey City, NJ 07305。更多活動訊息詳見官網www.waterlanternfestival.com。

上萬盞水燈閃爍在河面上，十分壯觀。擷自waterlanternfestival影...
上萬盞水燈閃爍在河面上，十分壯觀。擷自waterlanternfestival影片畫面
水燈沿河漂流，構成一道美麗風景線。擷自waterlanternfestival影...
水燈沿河漂流，構成一道美麗風景線。擷自waterlanternfestival影片畫面

新澤西 東南亞 南加

上一則

汽油貴、機場亂 這11條路線加滿1桶油輕鬆上路

下一則

費城近郊長木花園燈光秀 越夜越美麗

延伸閱讀

台灣風情街坊節 華盛頓廣場吸睛

台灣風情街坊節 華盛頓廣場吸睛
台、日式風味街頭美食節 8月紐約登場

台、日式風味街頭美食節 8月紐約登場
紐約餐館周倒數計時 「查氏餐館調查」幫你不踩雷

紐約餐館周倒數計時 「查氏餐館調查」幫你不踩雷
非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程

非裔民權領袖傑克遜 挺紐約公校加入亞太裔課程
嘉義少年勇闖紐約 街舞大賽摘金圓夢

嘉義少年勇闖紐約 街舞大賽摘金圓夢
香港電車與紐約地鐵

香港電車與紐約地鐵

熱門新聞

家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

2022-08-08 10:05
汽車保險費在2021年平均漲為1529元，漲幅3%，比10年前高出28%。記者張筠/攝影

全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

2022-08-08 09:52
消費者報告測試了數十台掃地機器人，選出五款涵蓋不同價位和不同功能的傑出產品。取自iStock

2022年最佳掃地機器人 這5款性價比最高

2022-08-08 09:53
Saugatuck是個位於密西根湖的小鎮，以酒莊和田園風光著稱。Getty Images

汽油貴、機場亂 這11條路線加滿1桶油輕鬆上路

2022-08-08 10:32
對抗通膨，在購物網站也可以找到物美價廉好物。(示意圖，取自亞馬遜網站)

這些生活好物 花50元左右在亞馬遜就能買到

2022-08-08 09:53
亞洲街頭美食節將把台灣與日本夜市小吃，搬到位於雀兒喜的日本餐廳Nirikoh內。取自IG Upstairs NYC-1

台、日式風味街頭美食節 8月紐約登場

2022-08-08 10:05

超人氣

更多 >
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架