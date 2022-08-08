紐約、新澤西水燈節 9月閃爆哈德遜河

放水燈活動，近年來也風靡全美各大城市，吸引許多民眾參加。擷自waterlanternfestival影片畫面

流傳於東南亞 國家的放水燈活動，近年來也風靡全美各大城市，民眾在河流中放下寫著祈福與願望的水燈，隨著河水漂流閃爍，構成一幅美麗的風景畫。西岸的南加 今年已在5月與7月舉辦過兩場水燈節，接下來位於哈德遜河兩岸的紐約與新澤西 水燈節 (NY/NJ Water Lantern Festival) 即將在9月24日登場。

民眾聚集在河岸等待天黑後的放水燈活動。擷自waterlanternfestival影片畫面 自己動手做，設計屬於你的水燈。擷自waterlanternfestival影片畫面

根據往年經驗，水燈節由於門票搶手，越早買越便宜。目前官網上公布的票價有8月10日之前的早鳥票25.99元，9月16日前購買票價為35.99元，9月23日前倒數計時的票價為45.99元，活動當天票價漲至最高為55.99元。

民眾在水燈上寫下祈願與祝福。擷自waterlanternfestival影片畫面 現場有藝術家表演彩繪。擷自waterlanternfestival影片畫面

紐約與新澤西水燈節活動，規劃在當天下午4:00入場，現場在9:00前有音樂表演、美食餐車和遊戲攤位等活動助興。6:30開始設計、製作水燈，7:00至9:00夜幕降臨後，水燈將陸續放入水中，一盞盞滿載著人們的希望與祝福的水燈，映照在哈德遜河上，場面壯觀。

2022年紐約與新澤西水燈節活動地點選在新澤西市自由州立公園(Liberty State Park)，地址 1 Audrey Zapp Dr, Jersey City, NJ 07305。更多活動訊息詳見官網www.waterlanternfestival.com。