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美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

編譯周靜芝/即時報導
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國債累積超過40兆元，對民眾有切身影響。圖為美國鑄印局裁切百元鈔票。(美聯社)
國債累積超過40兆元，對民眾有切身影響。圖為美國鑄印局裁切百元鈔票。(美聯社)

經濟學家表示，美國政府的大規模支出，將使民眾更難跟上物價上漲步伐，也更難實現美國夢。今日美國（USA Today）報導，財政部近日表示，聯邦總債務史上首次突破40兆元大關；這個驚人的數字，將直接衝擊人人關心的薪資、利率與社會福利。

這相較於2017年1月川普總統首次宣誓就職時的19.95兆元高出兩倍以上，其中包含由公眾持有的32.266兆元美國公債，以及7.782兆元的政府內部債務。

經濟學家表示，即使多數美國人難以弄清這些數字，但已每天切身感受其影響；若放任債務飆升，將推高通膨與利率，並壓縮民眾的薪資與就業機會。

非營利智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）財政政策主任奎肯布什（Caleb Quakenbush）表示，40兆元國債直接影響日常生活開支，債權人擔心政府缺乏整頓財政的計畫，因此要求納稅人為政府借款支付更高成本，也推升了其他所有人的債務成本；若民眾無法負擔房貸，或企業融資成本變高，國債正是原因之一。

國債如何影響薪資？

為支付日益增加的開支，政府會發行國庫券與債券等債務工具，並提高利率以吸引投資者。當投資者將資金投入政府債務時，會取代更具生產力的私人投資，經濟學家稱之為「排擠效應」。

這些私人投資可能包括新產品與新技術的開發、透過貸款興建建築物和道路，或是購買公司股票或債券。美國政府問責署（GAO）指出，若對能讓生產商品與服務更輕鬆、更低廉的技術投資減少，物價便可能上漲，也增加了供應短缺的可能。

國會預算辦公室（CBO）估算，赤字每增加一元，私人投資就會減少33美分，且隨著時間累積會削弱經濟成長與薪資水準。CBO發現，若政府債務持續增加而非削減，30年後人均年收入將減少9000元，即下降10%。

經濟學家表示，美國人實際上不會看到薪資減少，但這些錢可能是他們永遠無法獲得的，尤其是年輕一代與未來世代，將因生活水準下降而感受到這種損失。

經濟學家表示，不僅經濟與薪資增長將放緩，稅率和利率也有可能上升。

國債增加等於利率上升

這份債務報告中的關鍵數據是公共債務佔國內生產毛額（GDP）的比率，該指標衡量的是政府債務中由非政府實體持有的部分，相對於國家年度生產毛額的比重，該比率一直呈上升趨勢。

CBO估計，債務佔GDP比率將從今年的101%上升至2036年的120%，遠高於二戰後創下的106%歷史紀錄。根據CBO 2019年的一項研究，債務佔GDP比率每上升10%，利率就會上升0.2至0.3個百分點。

耶魯大學預算實驗室（The Budget Lab）於3月指出，國債增加會導致利率上升，使信貸負擔更為沉重。

例如自2015年以來，由於赤字急劇膨脹導致長期利率上升，使得2025年以房價中位數計算的30年房貸，每年成本大幅增加約2500元。與聯邦債務維持不變的情況相比，意味人們在貸款期限內需多支付約7萬6000元。

國債務如何影響社會福利？

經濟學家指出，不斷擴大的財政赤字不但會排擠私人投資，也會壓縮公共投資。僅是這筆巨額債務的利息支付，在政府預算中就位居第三，僅次於醫療保健與社會安全。

眾院預算委員會副主席、賓州共和黨眾議員斯馬克（Lloyd Smucker）表示，償還債務的支出已消耗了本可用於促進經濟成長、強化國家安全以及改善人民生活的資源。

經濟學家指出，削減不斷膨脹的赤字的主要方法是採取「冰敷」策略；部分人建議國會承諾限制支出，特別是在增長最快的領域。

奎肯布什表示，這筆借款大部分是用來支應快速增長的社會安全與聯邦醫療保險（Medicare）開支，這兩項計畫在2032與2033年將面臨資金短缺的危機；任何穩定債務的途徑，都要求立法者正視這些計畫所面臨的挑戰。

針對社會安全制度的若干方案包括：削減高收入者福利、提高法定退休年齡，以及調高用於資助社會安全福利的薪資稅所得上限。

精華 FAQ

  • 因為政府借款越多，往往會推升利率與借貸成本，並排擠民間投資，最後反映到房貸、企業融資、薪資成長與物價上，民眾日常支出都會受影響。

  • 政府大量發債會吸走原本可投入民間的資金，形成排擠效應，讓創新、建設與生產力投資減少；CBO估算，長期下來人均收入與薪資成長都會被削弱。

  • 文中指出，債務利息支出已在預算中名列第3，壓縮可用於公共投資的資源；同時社會安全與Medicare支出持續增加，若不改革，財政缺口只會更嚴重。

國債 利率 財政部

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