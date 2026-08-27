美國人瘋運動…平均年花2000元 背債也願意

美國人熱愛運動，願意每年為此花費數百至數千元。（路透）

美國人熱愛運動，許多人甚至願意每年花費數百至數千元，來表達他們對體育的熱愛。

根據債務結算公司National Debt Relief(NDR)的最新調查，近62%的美國人已經或預計在2026年繼續在體育方面花錢，包括購買門票、周邊商品和投注比賽。調查發現，體育迷每年平均花費1970元，男性運動迷的數字更是高達2224元。

許多球迷都表示自已錢花得物有所值。 消費者新聞與商業頻道(CNBC)Make It在七月採訪了幾位花費數千元觀看世界盃 的足球迷。有些人甚至表示，如果再來一次，他們還會這麼做。

有些球迷為了支持自己喜愛的球隊，甚至還背負債務。 NDR調查發現，在體育消費人口中，47%的人為了購買相關商品而負債。在25至34歲的體育迷中，這比例更高，達到62%，他們平均每年花費2627元。

NDR客戶研究與洞察副總裁貝爾(Cathleen Bell)表示，對許多人來說，體育消費「感覺必不可少」，即使它可能讓他們陷入財務困境。由於體育運動與情感連結和社區歸屬感密切相關，人們往往覺得在體育方面的支出「並非可有可無」。

以下是美國人運動消費激增的原因，以及如果你發現自己在支持喜愛的球隊上過度消費，理財專家會給出的建議。

體育運動和年輕人的身分認同可能會推動巨額消費

許多美國人認為，值得為某些可自由支配的支出類別背負債務，其中就包括體育相關的消費。NDR調查發現，20%的美國成年人願意為了支持自己喜愛的運動項目而負債。

對某些人來說，這可能意味著千載難逢的機會，例如購買奧運門票或觀看紐約尼克隊參加 NBA 總決賽，即使門票價格高達數千元。

體育相關消費可能並非壓垮駱駝的最後一根稻草

貝爾表示，根據她的經驗，人們並不會因為在運動上的花費而陷入危險的債務水平。更多時候，人們會背負一些自認為能夠償還的債務，然後卻遭遇像是失業、醫療支出或其他昂貴的緊急情況等變故。

別讓你的債務像雪球一樣越滾越大

先鋒集團(Vanguard)理財規畫專家卡珊卓‧魯普(Cassandra Rupp)表示，即使正在努力償還債務，也應該留有一些應急儲蓄，且如果因為真正的緊急情況或其他原因動用了儲蓄，明智的做法是優先考慮重新累積儲蓄。