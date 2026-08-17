無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

只要在生活中做出微小改變，就能無痛存下超過一半的收入。示意圖。(美聯社)

很多追求「財務獨立，提早退休 」（Financial Independence, Retire Early，簡稱FIRE）的人都提倡極度節儉的生活，例如把車賣掉，然後在暴風雪的日子騎20英里的單車去上班，但很多超級儲蓄者說不需要如此，只要在生活中做出微小改變，就能無痛存下超過一半的收入。

「商業內幕」（Business Insider）報導，「30歲退休」（Retire by 30）的作者柏曼（Cody Berman）和妻子蘿倫（Lauren）追求FIRE時發現，想要達成目標，只需在生活做出微小改變，甚至小到同儕不會發現。柏曼和其他超級儲蓄者都認為，一些有意識的選擇，特別是在最大的開支，能幫助他們建立高儲蓄率，但同時不會覺得自己做出很多犧牲，他們藉著紀錄開支等四個策略，無痛存下超過一半收入。

第一是做紀錄。柏曼建議剛開始積極存錢的人要記錄所有開支，這在存錢初期很重要，否則無法知道哪裡要改進，他在追求財務自由的過程中堅持紀錄，現在的他不會記下賺進和花出去的每一分錢，但對金錢的流動有清楚掌握。

第二是控制主要開支。為了取得顯著成果，柏曼運用一個流傳已久的省錢妙招，也就是降低住房、交通和飲食這三大主要開支，他們讓別人來分租自己的房子，每個月有800元收入，柏曼開一台狀況還可以的卡車，已還清貸款，和朋友聚餐時可能只點開胃菜和飲料。

第三是消費和價值觀保持一致。克莉絲蒂（Kristy Shen）和布魯斯（Bryce Leung）存下收入的七成，打造七位數的投資組合，三十幾歲就辭掉工作，他們認為剝奪生活不是辦法，他們將錢花在認為最重要的事情上，例如他們估計每年花5千至1萬元旅遊。

柏曼也是如此，在重視的項目花很多錢，關鍵在於減少較不在意項目的支出，例如他仍開著同一台已繳清貸款的車，儘管他買得起新車。

最後是搬到生活成本較低的地方，若工作和生活方式允許，搬到生活成本低的地方能顯著提升儲蓄率，馬爾克斯（Miguel Marquez）正是靠這方法存下收入的七成。

馬爾克斯來自西班牙，他在美國完成博士學位，他發現在美國很難存錢，他搬到巴西任教，較低的生活成本開啟他的財務自由之路，過去四年他在中國教書，那邊的生活成本也較低，他月花2百元租校園內有補貼的公寓、搭乘大眾運輸，他說「我的錢從來沒這麼耐花過」。