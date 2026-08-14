我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「油價4元沒關係」川普：永不會為伊朗戰爭道歉

印尼規模7.7地震 已發海嘯預警

「總是存不下錢」 月光族的冰箱、廚房都有共通點

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
整理專家表示，存不下錢的家庭往往有一些共通點，從冰箱、廚房及衛浴空間就能看出端倪...
整理專家表示，存不下錢的家庭往往有一些共通點，從冰箱、廚房及衛浴空間就能看出端倪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wallace Chuck）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：冰箱囤積剩菜、半用調味料與過期食材，反映整理失序。
  • 重點二：廚房雜物過多、物品重複購買，常讓人無法掌握家中庫存。
  • 重點三：衛浴堆滿備品與清潔用品，顯示缺乏規劃並造成無謂支出。

隨著生活成本持續高漲，許多人都在調整自己的日常開銷。事實上，那些存不下錢的家庭往往有一些共通點。日本媒體「PRESIDENT Online」分享了整理專家西崎彩智的觀點，詳細分析冰箱、廚房及衛浴空間這三個容易累積雜物的地方，點出缺乏規劃的收納與重複購買是整體家計失衡的關鍵。

西崎首先以冰箱為例，她表示存不下錢的人，冰箱冷藏室通常塞滿以下四類物品：一、隨意做的「常備菜」或剩菜；二、用了一半的調味料；三、減肥或美容食品；四、喝了一半的飲料。冷凍庫也放滿保冷劑或大包裝的肉或魚。

多數食物用品都是拿回家後隨手放進冰箱就忘記整理，結果愈堆愈多。西崎建議應定期確認冰箱內的所有東西，將老舊或過期的食材、調味料全部丟掉。

第二個地方則是廚房。月光族的廚房通常塞滿雜物，完全無法掌握物品位置。流理台擺滿各種調味料，堆疊多款相同功能的鍋鏟器具。洗碗槽堆滿髒碗盤，瀝水籃裡還有乾透卻未收拾的餐具。冰箱塞滿食物，打開食物儲藏櫃，還能翻出超市塑膠袋。

西崎表示，想要理財應從廚房開始整理，因為廚房最能讓人感受到「金錢用途的改變」，且難度較低、不易失敗。

第三個地方是衛浴空間。那些存不了錢的家庭，洗手間裡通常堆滿各種物品，難以打掃。常見的囤積物包括：用一半或只剩一點的保養品、過量清潔劑、過量備品等。不僅如此，牆上掛滿掃除工具或玩具，甚至連地板也擺滿瓶罐，放不下腳踏墊，只能用脫下的衣服充當墊子。

西崎表示，此處最容易看出「物品過剩」與「缺乏管理」等問題。透過整理清潔劑、化妝品等不必要的雜物，重新審視自己的真正需求，不僅能讓生活空間變清爽，也能消除無謂支出，為心靈與荷包創造餘裕。

西崎指出，這三個地方囤積物品皆反映出缺乏規劃、衝動購物、分不清需要與必要等問題。建議定期清點並清除不必要的備品與過期物品，出門購物前先確定家中庫存，再詳列購物清單，絕不因「便宜」或「以後用得到」購買計畫外的物品。重點在於重新檢討生活中的「必需品」與「非必需品」，減少未來不必要的支出，從根本上改善財務狀況。

精華 FAQ

  • 因為冰箱若塞滿剩菜、半用調味料、飲料與過期食材，通常代表買回家後沒有管理與清點，容易重複購買、浪費食物，也反映整體家計缺乏規劃。

  • 因為廚房最能直接看出金錢使用是否失控，例如調味料、鍋具和備品重複囤積。整理廚房難度較低，也能讓人快速感受到支出與生活方式的改變。

  • 建議定期清點冰箱、廚房和衛浴用品，先丟掉過期或不必要的東西；出門前確認庫存並列購物清單，避免因便宜或以後會用得到而買入計畫外物品。

上一則

一筆近萬元醫療帳單 提醒郵輪旅客注意5件事

延伸閱讀

不沾鍋能「起死回生」？專家破解塗油迷思 出現5情況快換鍋

不沾鍋能「起死回生」？專家破解塗油迷思 出現5情況快換鍋
存款0元夫妻翻身 她靠「最強家計術」5年還清房貸、20年存千萬

存款0元夫妻翻身 她靠「最強家計術」5年還清房貸、20年存千萬
不只掛月曆、鑰匙 小小黏貼掛勾解決廚房4大收納困擾

不只掛月曆、鑰匙 小小黏貼掛勾解決廚房4大收納困擾
錢花去哪了？這幾筆家庭開銷最燒錢 砍一砍每月可省千元

錢花去哪了？這幾筆家庭開銷最燒錢 砍一砍每月可省千元

熱門新聞

商務艙示意圖。(路透)

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

2026-08-11 15:55
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

2026-08-07 09:08
亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）。Image by ParsonsVillas from Pixabay

全美最幸福20城市 加州4上榜、紐約州掛零

2026-08-09 12:36
準備入住的房客和櫃台人員交談。(美聯社)

退房通知旅館櫃檯 這一「小舉動」為何很重要

2026-08-07 11:25
示意圖。（取自123RF）

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

2026-08-11 13:09
Five Guys漢堡店。(路透資料照)

享受Five Guys漢堡升級版 點餐只需說這3個字

2026-08-08 12:36

超人氣

更多 >
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑

女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑
白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級