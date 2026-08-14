「總是存不下錢」 月光族的冰箱、廚房都有共通點

整理專家表示，存不下錢的家庭往往有一些共通點，從冰箱、廚房及衛浴空間就能看出端倪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wallace Chuck）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 冰箱囤積剩菜、半用調味料與過期食材，反映整理失序。

冰箱囤積剩菜、半用調味料與過期食材，反映整理失序。 重點二： 廚房雜物過多、物品重複購買，常讓人無法掌握家中庫存。

廚房雜物過多、物品重複購買，常讓人無法掌握家中庫存。 重點三：衛浴堆滿備品與清潔用品，顯示缺乏規劃並造成無謂支出。

隨著生活成本持續高漲，許多人都在調整自己的日常開銷。事實上，那些存不下錢的家庭往往有一些共通點。日本媒體「PRESIDENT Online」分享了整理專家西崎彩智的觀點，詳細分析冰箱、廚房及衛浴空間這三個容易累積雜物的地方，點出缺乏規劃的收納與重複購買是整體家計失衡的關鍵。

西崎首先以冰箱為例，她表示存不下錢的人，冰箱冷藏室通常塞滿以下四類物品：一、隨意做的「常備菜」或剩菜；二、用了一半的調味料；三、減肥或美容食品；四、喝了一半的飲料。冷凍庫也放滿保冷劑或大包裝的肉或魚。

多數食物用品都是拿回家後隨手放進冰箱就忘記整理，結果愈堆愈多。西崎建議應定期確認冰箱內的所有東西，將老舊或過期的食材、調味料全部丟掉。

第二個地方則是廚房。月光族的廚房通常塞滿雜物，完全無法掌握物品位置。流理台擺滿各種調味料，堆疊多款相同功能的鍋鏟器具。洗碗槽堆滿髒碗盤，瀝水籃裡還有乾透卻未收拾的餐具。冰箱塞滿食物，打開食物儲藏櫃，還能翻出超市塑膠袋。

西崎表示，想要理財應從廚房開始整理，因為廚房最能讓人感受到「金錢用途的改變」，且難度較低、不易失敗。

第三個地方是衛浴空間。那些存不了錢的家庭，洗手間裡通常堆滿各種物品，難以打掃。常見的囤積物包括：用一半或只剩一點的保養品、過量清潔劑、過量備品等。不僅如此，牆上掛滿掃除工具或玩具，甚至連地板也擺滿瓶罐，放不下腳踏墊，只能用脫下的衣服充當墊子。

西崎表示，此處最容易看出「物品過剩」與「缺乏管理」等問題。透過整理清潔劑、化妝品等不必要的雜物，重新審視自己的真正需求，不僅能讓生活空間變清爽，也能消除無謂支出，為心靈與荷包創造餘裕。

西崎指出，這三個地方囤積物品皆反映出缺乏規劃、衝動購物、分不清需要與必要等問題。建議定期清點並清除不必要的備品與過期物品，出門購物前先確定家中庫存，再詳列購物清單，絕不因「便宜」或「以後用得到」購買計畫外的物品。重點在於重新檢討生活中的「必需品」與「非必需品」，減少未來不必要的支出，從根本上改善財務狀況。