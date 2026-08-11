與手足共同繼承房產 該避免哪些錯誤？

示意圖。（取自123RF）

隨著嬰兒潮世代相繼離世，未來數十年將高達數兆元資產流入繼承人手中，尤其手足共同繼承房產，因各自立場不同，加上繼續負擔房產成本，恐衍生財務破口，因此理財專家建議繼承人應盡速協商，不要無限期拖延決定。

根據財經新聞網站CNBC報導，39歲的勞倫斯(Ashton Lawrence)和34歲弟弟艾迪森(Adison Lawrence)今夏稍早，共同繼承祖母位於南卡羅來納州 一棟房產，艾迪森坦言：「你不僅要承受失去親人的悲痛，還得處理房產問題以及決定房產未來用途。」身為理財顧問的勞倫斯也表示：「由於這件事發生沒多久，我們還沒有下定決心如何處理這棟房產要出售或出租，但我們會保持溝通，商量下一步計劃。」

今年7月Visa公布最新報告指出，未來20年嬰兒潮世代離世將留給下一代高達36兆元遺產；市場諮詢研究公司Cerulli Associates則估計，截止2048年老一輩將留下上百兆元巨額遺產，形成所謂「財富大轉移」現象，其中手足共同繼承房產，不但要決定出售、出租或保留，同時也要承擔房屋稅、保險 與維修等費用，理財規劃師布拉克斯頓(Lazetta Rainey Braxton)指出：「就像經營一家企業，你必須親自了解房產需求，也必須有足夠現金流來維護。」

兄弟姊妹共同繼承房產，有人可能希望出租來維持現金流，也有人會傾向賣房獲得一筆資金，擁有理財專業、也是祖母遺產執行人的勞倫斯強調：「無論這棟房子最終能為我們帶來什麼，我們對它都有情感依戀，我們會將這種情感與經濟因素一併權衡。」

不過布拉克斯頓以個人經驗舉例，祖父母去世後，父親與其他三位手足共同繼承家族房產，卻因想法不同，遲遲無法達成協議：「我父親一直表示想買下兄弟姐妹的份額，為此大家商量很久，不過在漫長等待中，最後不得不拆掉房子。」

而且手足繼承房產還有一項重要考量就是出售時機，根據聯邦稅法，所繼承的房產成本將改為屋主去世當天的公開市價，也就是計算房產出售時應稅收益或損失的基準，因此遺產規劃律師建議繼承人在屋主去世後，儘快對房產進行評估，勞倫斯也以自身學到的寶貴教訓建議客戶：「家族房產最重要的溝通，必須在任何人繼承之前先行展開。」