夢想在退休後擁有湖畔小屋？先算清楚這些帳

示意圖。圖：pixabay

在湖畔擁有一棟小屋，是讓人最心動的退休 夢想中之一：一座碼頭、喝著咖啡看日出、穿著救生衣的孫兒；但這也是預算最常被低估的項目之一，因為人們往往只看到房價 ，便以為就這樣了。理財網站24/7 Wall St.指出，以下是讓這項計畫持續運作30年所需的條件。

房價不是這筆交易的終極數字

一對63歲的夫婦，正出售位於郊區的住宅，打算搬到某個稅制優惠州的湖畔房屋，該房產價格約為60萬元。2026年4月，衡量美國住宅房價長期變動最權威的指標「凱斯-席勒全國房價指數」（Case-Shiller National Home Price Index）維持在332.7點，接近12個月以來的最高點；截至2026年6月，現有房屋銷售年化率為409萬套，處於市場疲軟區間。市場疲軟、房價居高不下，買方議價能力雖較一年前有所提升，但幅度並不顯著。

以當前利率 貸款，也使多數人的計畫難以實現。截至2026年7月21日，美國10年期公債殖利率為4.63%，導致30年期房貸利率讓多數退休人士卻步；若必須貸款購屋，等於得為這棟湖畔房屋找份兼職工作。

擁有湖畔房屋的各項費用

持有一處價值60萬元的湖畔房屋，每年費用（不含飲食）如下：

- 低稅率州的湖畔房產稅：約4500元

- 保險（房屋、風災、洪水）：7500元

- 維護基金（按房產價值2%計算）：1萬2000元

- 碼頭、防波堤及湖岸維護準備金：3500元

- 公用事業費（鄉村地區水井及瓦斯）：4800元

- 湖畔居民協會或業主協會（HOA）費用：1200元

光是擁有這處房產，每年便約需3萬3500元，加上生活開支，根據農業部針對60歲以上夫婦的一般飲食計畫，約需1萬1000元。在鄉村地區擁有兩輛車，含保險與油費約9000元；根據「平價醫療法案」（ACA）保險市場計畫，一對60出頭的夫婦若無巨額補貼，年費用約為1萬8000至2萬2000元，暫估為2萬元；個人開銷、禮物、旅遊及預備金約9000元；提領退休帳戶款項需繳納的聯邦所得稅約8000元。總計每年約需花費9萬500元，這才是真實數字。

將預算轉為投資組合目標

收入方面。2026年的社安金生活成本調整率（COLA）為2.8%，而社安局（SSA）統計的退休勞工平均領取的社安金約為每月1980元。一對雙薪夫婦若在67歲時申領福利，每年合計可獲得近5萬2000元。

從63歲到67歲，需從投資組合中全額支應這9萬500元。四年乘以9萬500 元為36萬2000元，配置於國債階梯（treasury ladder）或短期債券。67歲之後，年度資金缺口將縮小至約3萬8500元；若以投資期限超過30年且以集中型、非流動性實物資產為主的投資組合為例，採3.5%提領率，則需約110萬元的投資資產才能填補該缺口。

若加上過渡資金準備（bridge bucket），流動資產總額約需145萬元，此外還有一棟價值60萬元、無房貸的湖畔小屋。2026年第一季平均3.9%的個人儲蓄率，說明了為何多數人最終都無法達到目標。

無人估價的細項：湖畔區的累積效應

湖畔房產的保險費率每年都會重新定價，過去十年，幾乎所有值得居住的湖區，保費漲勢都相當可觀；今日7500元的保費，到70多歲時很可能飆升至 1萬2000元，而且在某些市場，保險公司甚至完全拒絕續保。如果預算僅能在保費維持不變的情況下才勉強維持，那麼根本無法應付。

防波堤與碼頭是每20至30年需更換的設施。依當前市價，中等規模全面重建防波堤的費用約為4萬至9萬元。若現年63歲，退休後將需籌措這筆資金；若未預留這筆錢，屆時不是在市場低迷時被迫售屋，便是依當時利率以房產淨值抵押借款。這兩種結果都不樂觀。