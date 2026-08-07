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9月收到紅藍卡這封信 要比去年更仔細讀

編譯盧炯燊／即時報導
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聯邦醫療保險計畫Medicare俗稱「紅藍卡」，其中的優勢計畫(Medicare...
聯邦醫療保險計畫Medicare俗稱「紅藍卡」，其中的優勢計畫(Medicare Advantage，又稱紅藍卡C部分)，是由私人保險公司提供，替代或擴充傳統紅藍卡(A與B部分)福利。(美聯社)

聯邦醫療保險計畫Medicare俗稱「紅藍卡」，其中的優勢計畫(Medicare Advantage，又稱紅藍卡C部分)，是由私人保險公司提供，替代或擴充傳統紅藍卡(A與B部分)福利。

每年9月，數以千萬計參加優勢計畫及D部分(處方藥保險)的參保人，都會收到一個看似普通的信件，上面寫著「年度變更通知」(Annual Notice of Change，ANOC)，很多人不以為意，以為是一般郵件而未有理會，但這大錯特錯，這是非常重要的文件！

信裡的內容是詳細說明參保人的計畫，在翌年1月1日之後會發生哪些變化，參保人若按照變化而作出相應措施，最遲是12月7日。

為什麼ANOC這麼重要？

這在於ANOC雖未設定政府在「紅藍卡」A、B部分計畫的成本，但會作為決定下年度預算的基準。

例如2026年B部分計畫的標準保費每月202.90元，比2025年的185.00元增加17.90元。 B部分計畫的年度自付額，也從 257 元上漲至 283 元增加 26 元。至於 A 部分的住院自付額，2026年為1736元，比2025年的1676元增加60元。

2026年的社會安全生活成本調整(COLA)為2.8%，以每月領取2000元福利的退休人士來說，雖增加了56元。 但B部分計畫自付額增加了26元，差不多占去所增加56元福利近半，因此若要藥物升級幾乎沒有可能。

如果退休人士收到ANOC後，在規定的10月15日至12月7日期間沒有任何操作，就等於自動續保維持同一計畫。但實際上，處方、藥房等級、醫療網絡及保費都可能有所改變，不回應就等於同意接受新計畫，而不再是舊計畫。

那麼要作出甚麼回應？

注意的是，ANOC有一份前後比較表，有3項措施幫協助參保人判斷是否接受新計畫。

首先是登入官方網站Medicare.gov ，在「計畫查找器」(Plan Finder) 輸入藥品名稱、劑量及首選藥房。這個查找器會根據預估的年度總費用(而非僅保費)，對D部分及優勢計畫 作出排名，這樣就可作出選擇。

其次是要確認閣下的主治醫生及所有專科醫生，在2027年是否仍在醫保網絡內。然後查問醫療機構的收費部門，詢問翌年將接受哪些優勢計畫合約，然後向新計畫作出確認。

第三是要分開處理IRMAA(高收入附加費)。社會安全局(SSA)若以2025年的收入為基礎來計算2027年的附加費，則由於退休、工作減少、離婚或配偶去世等情況而導致家庭收入下降的話，可以使用SSA-44表格或社安局的網上系統申請減免。

精華 FAQ

  • ANOC是年度變更通知，會說明參保人的紅藍卡優勢計畫或D部分在翌年1月1日後的費用、福利、藥房與網絡變化，不注意就可能錯過調整時機。

  • 先用Medicare.gov的計畫查找器比對藥品與年度總費用，再確認主治與專科醫生是否仍在網絡內，最後向醫療機構查明新年度接受哪些優勢計畫。

  • IRMAA是高收入附加費，SSA可能依較早年度收入計算，若因退休、減工、離婚或喪偶使家庭收入下降，可用SSA-44表格或線上系統申請減免。

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