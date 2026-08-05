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美「三明治世代」年輕化 80%幾未做好財務準備

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一項調查顯示，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧...
一項調查顯示，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧責任，比通常的40或50歲還年輕，這不僅讓很多照顧者不知所措，也打亂他們財務規劃，甚至危及他們的退休生活。示意圖。(美聯社)

一項調查顯示，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧責任，比通常的40或50歲還年輕，這不僅讓很多照顧者不知所措，也打亂他們財務規劃，甚至危及他們的退休生活。專家建議政府的長照計畫和白卡能提供長者更多服務，照顧者也可尋求支援和協助，不須獨自承擔。

今日美國（USA Today）報導，線上家庭護理服務媒合平台Care.com的「2026三明治世代報告」（2026 Sandwich Generation Report）指出，同時承擔照顧父母和孩子的「三明治世代」平均34歲就開始承擔雙重照顧責任，是該調查最令人震驚的發現之一；受訪的1千位美國人中，69%的人說他們承擔雙重照顧責任的時間比預期更早，80%的人表示這種轉變來得突然，幾乎沒有時間做好財務準備。

Care.com策略成長副總裁麥克納馬拉（Jill McNamara），三明治世代的平均年齡下降可能是因為社會趨勢的變化，人們生育的年紀越來越晚，意謂家中有幼兒時雙親年事已高，但這些需要人照顧的長輩也是幫忙照顧孫輩者，因此當祖父母健康出現問題時就不是單一問題，而是雙重危機。

專家說，若發生這樣的狀況，時機點再糟糕不過，美國人在該年齡層正值收入高峰期，及早儲蓄能讓投資的資金有最多時間增值；時間能帶來複利成長，也就是當你從存下的錢賺到利息時。

醫療警報系統公司Bay Alarm Medical表示，有十分之七的子女照顧者為了照顧孩子，不得不犧牲工作或事業，將近三分之一的人動用或縮減了退休儲蓄。調查顯示，十分之六的人表示，他們預期這些年的雙重照顧會影響自己的退休生活，近兩成的人認為自己可能永遠無法完全退休。

但這並非明智之舉，會計師事務所MiklosCPA Inc創辦人林鮑爾（Miklos Ringbauer）說，應先穩定自己的財務狀況，就像搭機時遇緊急狀況，自己先戴氧氣面罩再協助他人。財務顧問建議，至少應該為自己做的是向公司401(k)計畫繳納足夠的資金以獲得雇主的配對繳款，然後再照顧他人。

應對這場危機，專家認為重點應放在長照。衛生及公共服務部統計，估計約七成的65歲人口都需要某種形式的長期照護。專業稅務規劃師博內特（Rob Burnette）說，若長期照護保險費用太高或擔心投資的資金「不用就作廢」，可考慮混合型人壽保單，這些固定成本的保單確保受益人能夠獲得護理津貼或身故撫卹金，所以即使幸運地不需要照護也不會損失任何資金。此外。政府項目如白卡或退伍軍人事務部也是一種選擇。

麥克納馬拉說，職場的幫助也是必要，要照顧老和小已成為常態，職場不該再把這個視為罕見情況，她認為照顧者最希望不需再隱瞞，當照顧者不得不離職或減少工時時，代表人才流失，往往是公司花很多時間和金錢培養的中層人才。

員工再就業服務公司職場專家查倫傑（Andy Challenger）說，彈性是雇主能為照顧者提供的最重要的東西，帶父母去看醫生無法遵守朝九晚五的作息時間，生病的幼稚園孩子也一樣。

精華 FAQ

  • Care.com報告指出，受訪美國三明治世代平均34歲就開始同時照顧父母和孩子，明顯早於過去常見的40或50歲，顯示雙重照顧責任正提早到來。

  • 調查顯示，80%的人幾乎沒有時間做好財務準備，且不少人因此犧牲工作、動用退休金或縮減儲蓄，長期下來恐影響退休生活，甚至讓部分人覺得難以完全退休。

  • 專家建議先確保自身財務穩定，至少拿到401(k)雇主配對，再考慮長照保險、混合型人壽保單、白卡或退伍軍人事務部資源，並向職場爭取彈性與支援。

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