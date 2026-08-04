每月39元「居家安老」 科技真能省下昂貴照護費用？

高齡化問題正給許多美國家庭帶來壓力，部分家庭正轉向科技尋求緩解之道。圖為日本一所養老院利用機器人帶領老人做體操。(路透)

高齡化問題正給許多美國家庭帶來壓力，部分家庭正轉向科技尋求緩解之道。「商業內幕」（Business Insider）近日報導，與其將年邁的父母送進輔助生活設施，或承擔全天候的照護責任，有些家庭選擇將雙親的住家改造為智慧互聯生活空間，其中部分方案每月費用低至39元。

無論是電視遠距照護訂閱、人工智慧（AI）陪伴、跌倒偵測器、服藥提醒，還是智慧家電，科技能否填補家人無法照護的空缺？由於每年約有5100萬人無償照護年邁家人，而輔助生活中心費用每月最高達1萬元，藉助科技或許是必須的。

「智慧家庭」（Smart Home）會成為新的長者照護核心嗎？

穆雷（Karen Murray）雖然住得離93歲母親有40分鐘車程，但每天早上都能幫母親打開電視。她的母親瑪麗昂（Marion Murray）患有認知障礙，穆雷透過「JubileeTV」與母親溝通、播放輕柔音樂，並讓其他家人與母親保持聯繫。

從能與年長者對話並提醒服藥的AI機器人，到能偵測跌倒或異常活動的「智慧家庭」系統，這股日益增多的產品浪潮，承諾能協助家庭在長者獨立生活與家人安心之間取得平衡；雖然這些工具或許無法取代照護者，但在親人無法在場時，確實填補了此一空缺。

現今的「智慧家庭」技術，已不僅是開燈或回答知識問答那般簡單。三星冰箱可透過內建攝影機監控內部，而iGuardStove則能在烹飪時無人看管下自動關閉爐火；LG支援Wi-Fi與語音控制的烤箱與微波爐，也透過免手動操作讓備餐更輕鬆；智慧洗碗機還能監控洗碗機膠囊存量，並在用完前自動訂購；而智慧淋浴設備與馬桶則提供免觸式沖洗、自動沖水、跌倒警報，甚至早期感染檢測等功能。

解決孤獨感？

除了對身體健康的支援外，也有專門的技術設計來幫助解決老年人另一項健康隱憂：孤獨感。根據AARP樂齡會的數據，40%的45歲以上成年人表示曾感到孤獨。因此像Uniper Care、Onscreen與亞馬遜（Amazon）這類的平台，能讓老年人無需出門，就能更輕鬆地預約遠距醫療、進行視訊通話、分享照片以及參加線上課程。

在紐約州斯克內克塔迪（Schenectady），69歲的佩奇（Lucinda Page）過去四年來一直與ElliQ共同生活，這是一款由AI驅動的桌面機器人，它會提醒她服藥、指導她進行運動、協助管理健康紀錄，還能與她一起玩賓果、填字遊戲，並共同進行虛擬公路旅行。

對許多家庭而言，這筆費用很合理。根據金融服務公司Genworth的「照護成本調查」，目前輔助生活設施的年費中位數已超過7萬4000元。雖然家庭仍需自行購買相關設備，但若這項技術能幫助延後甚至避免入住長期照護機構，便是一項相對划算的投資。

儘管這些裝置與高科技產品看似華而不實，但實際上它們能在家人探視的空檔提供安心感，讓家人無需24小時在場，也能及時得知是否發生異狀。

高科技協助仍有局限

儘管AI與「智慧家庭」備受期待，家庭仍應將科技視為廣泛支援體系中的一項實用工具，而非必然能取代照護者的替代方案。

許多年長者可能仍難以應對複雜的應用程式、軟體更新，或無法使用可靠的Wi-Fi連線。為了提升使用便利，應選擇具備大螢幕、簡易語音控制及快速設定功能的裝置，而非那些需要多個應用程式、密碼或不時需排除故障的設備。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）高齡化與科技研究教育中心主任查亞（Sara Czaja）指出，儘管「居家安老」科技市場正在茁壯，但某些產品與服務未必切合實際。

查亞表示，她樂見這個領域正受到關注，人們也開始思考如何運用科技來協助年長者獨立生活與增進幸福感；但部分產品是憑感覺、取巧的心態開發出來的，缺乏臨床依據，也未針對年長使用者進行測試，僅靠宣傳來推廣。

對家庭而言，最大的問題或許不是是否應將科技引入家中，而是哪些創新技術能真正提升安全、自主與生活品質，同時又不會取代最重要的人際連結。