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可口可樂成夏季賽事最大贏家 為何股票值得長抱？

編譯盧炯燊／即時報導
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可口可樂(The Coca-Cola Company) 是國際足總(FIFA)世...
可口可樂(The Coca-Cola Company) 是國際足總(FIFA)世界盃的最高層級官方合作夥伴，雙方自1978年起建立長期合作關係，這家飲料巨頭最近公布2026年世界盃的亮麗營銷數據。(路透)

可口可樂(The Coca-Cola Company) 是國際足總(FIFA)世界盃的最高層級官方合作夥伴，雙方自1978年起建立長期合作關係，這家飲料巨頭最近公布2026年世界盃的亮麗營銷數據。

它在全球超過180個市場展開營銷活動，在所有參與世界盃的品牌裡，可口可樂獲得最多的線上討論、社群媒體互動及廣告曝光，數位及社媒收獲了600億次點擊及超過90億次社媒瀏覽量。

所有這些都說明一個事實，在碳酸飲料消費量下滑的趨勢下，可口可樂仍然透過不斷拓展產品，不但涵蓋更多瓶裝水、果汁、茶、運動飲料、能量飲料、咖啡等飲料品牌；同時推出更小包裝規格、更健康配方以及新口味。這種擴張及發展，使它的收入及利潤得以保持穩步成長。

可口可樂已連續64年提高年度股息、穩定的現金流以及強大的品牌，是名副其實的「股息之王」，絕對適合追求穩定收益的長期投資者。

在這連續64年裡內，曾有5次全球經濟大衰退以及數十次大型的地區軍事衝突，但可口可樂仍然保持成長勢頭，市場預計它今年的股息殖利率 (Dividend Yield) 為2.4% (即股價100元，派息2.4元)，而65%的低派息比率也為未來股息的成長留下充足的空間。

有人或有疑問，為何這家飲料巨頭有這樣年年提高股息的強大靭力？一個分析是，它只生產飲料所需的濃縮液及糖漿，而成品飲料的生產及分銷，則由獲專營的獨立汽水製造商負責。這種輕資產模式使其能夠產生充足的現金流，用於支付股息、股票回購以及大型營銷活動。

在大多數市場條件下，投資者買進派高息的股票，主要為了有一個穩定收入，而不是為了股票上升而投資。它們通常被認為是避險天堂，是退休投資組合的基石。即使市場出現波動，仍然是維持穩定收入的好方法。

這類股票通常是大型、老牌及穩定的公司，高增長階段已經結束，主要是利用多餘的資本，以股息及股票回購的形式向股東回饋價值，可口可樂就是一個典型例子。

專家指出，可口可樂屬於成熟型企業，股價的暴升力不如高科技股票，但它仍然是一個穩健的長期投資，它有眾多的業務板塊以及充足的現金流，足以支持其年度股息繼續成長。

精華 FAQ

  • 因為它是 FIFA 的最高層級官方合作夥伴，並在全球超過180個市場同步推廣，累積最多線上討論、社群互動與廣告曝光，數位與社媒表現特別突出。

  • 可口可樂持續擴展到瓶裝水、果汁、茶、運動飲料、能量飲料與咖啡等品類，並推出更小包裝、更健康配方與新口味，藉此支撐收入與利潤穩步上升。

  • 因為它已連續64年提高股息，殖利率約2.4%，派息比率僅65%，再加上輕資產模式帶來充足現金流，可用於配息、回購與持續投資，風險相對穩定。

社群媒體 可口可樂 世界盃

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