債券投資人 為何也會對消費貸款利率有巨大影響？

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美國公債殖利率 持續攀升，10年期公債殖利率 上周一度收在4.7%，創2025年1月以來新高，直接推升房貸與車貸等消費者借貸成本，30年期固定房貸利率升至6.6%，為2025年8月以來最高，加上油價上漲與新關稅衝擊，恐讓家庭財務壓力持續加重。

CNBC報導，雖然聯準會 制定全國利率政策，但債券投資人對消費者的借貸成本也有重大影響。因為許多類型的消費貸款，例如房貸與車貸的利率通常與10年期美國公債掛鉤，代表當10年期公債殖利率上升時，這些貸款的利率也隨之上漲，反之亦然。10年期公債殖利率23日收盤約為4.7%，為2025年1月以來最高水準。根據房地美(Freddie Mac)發布的每周數據，24日30年期固定房貸利率約為6.6%，已升至2025年8月以來最高。15年期固定房貸利率稍早則升至約6%，為2025年6月以來最高。

根據美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)的數據，由於伊朗戰爭緊張局勢再度升溫，汽油均價再度突破每加侖4元，加上川普政府稍早也對數十個國家實施一系列新關稅，經濟學家表示，這些進口稅將會提高消費者與企業成本。凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家萊恩(Thomas Ryan)表示，公債殖利率上升對家庭來說是另一項負擔，特別是其他開銷已經讓人吃不消的時候，「而且借貸成本短期內似乎不會明顯下降，」他說。

Tobias Financial Advisors投資總監尼斯密斯(Chad NeSmith)表示，債券投資人對10年期公債殖利率及其他較長期債券的走勢往往有更大的影響力。專家表示，引導債券殖利率上下波動的是投資人對未來通膨的預期及聯準會利率政策的走向。例如當債券投資人預期通膨將上升，他們會轉而要求更高的長期公債殖利率，以補償通膨侵蝕其未來報酬的風險。萊恩說，「投資人依其自身預期來決定價格，而此舉對消費者的借貸成本則產生深遠的連鎖影響。」

在當前情況下，許多因素正加劇投資人對通膨的焦慮，例如油價。尼斯密斯表示，持續高漲的油價可能會反映在經濟的各個層面，例如機票、運輸與商品價格。消費者感受到公債殖利率上升的影響，最主要是在買房和賣房的能力上，因為當前房貸利率是新冠疫情期間的兩倍以上，專家表示還可能突破7%。他說，「這將加劇房市的『鎖定效應』(lock-in effect)，讓人覺得難以脫身。」另外，找不到能力範圍內車貸利率的消費者可能會放棄購買新車。尼斯密斯說，「屆時只會讓消費萎縮，因為借錢的成本變高了。」