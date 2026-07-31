退休醫療費用增 富達投資估算需18.55萬元

根據富達投資的最新估算，將在今年退休的65歲人士，在退休期間的醫療保健支出平均可能達18萬5500元；研究顯示，這筆費用遠高於許多退休者的預期。示意圖。(美聯社)

根據富達投資（Fidelity Investments）的最新估算，將在今年退休 的65歲人士，在退休期間的醫療保健支出平均可能達18萬5500元；研究顯示，這筆費用遠高於許多退休者的預期。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，由於醫療費用攀升、慢性病治療費用增加以及醫療服務使用率上升，此一數字較去年退休人士的預估數字成長了7.5%。富達職場諮詢副總裁洛伊-威廉斯（Helen Lloyd-Williams）表示，這一增幅無疑比過去幾年更高。

這項研究結果出爐時，正值創紀錄數量的嬰兒潮世代達到傳統退休年齡，即所謂的「65歲高峰」，他們可能很快就必須決定如何籌措醫療費用。

富達的估算假設退休人士已參加聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡），包括A部分住院保險、B部分醫療保險，以及D部分處方藥保險。

該估算假設48%費用來自紅藍卡的費用分攤規定，如共同支付、共同保險和自付額；45%費用來自B部分與D部分的每月保費支出；另有7%來自共同支付，以及需自付、未被D部分涵蓋的品牌藥、學名藥和特殊藥物。

富達指出，54%即將退休者誤以為紅藍卡將承擔所有醫療費用。洛伊-威廉斯說，這項研究讓那些未曾思考過退休後如何支付醫療費用的人，明白紅藍卡不會自動涵蓋所有項目，且並非完全免費。

長期照護可能讓費用更高

值得注意的是，富達的估算並未包含長期照護費用。美國衛生及公共服務部2020年的數據顯示，即將年滿65歲的人士有近70%的機率會需要某種形式的長期照護服務。

根據美國退休人員協會（AARP）公共政策研究所最近的一份報告，包含護理之家與居家照護的長期照護費用的漲幅，遠高於通膨率及年長者的收入增長率。

專注長期照護規劃的公司CareScout的數據顯示，2024年六類長期服務與支援的自費年度中位數費用，介於每周五天成人日間照護服務的2萬6000元，至護理之家單人房的近12萬8000元之間。相較之下，根據AARP的數據，以65歲或以上人士為戶主的家庭年收入中位數約為6萬元，其中包含社安金及其他退休收入。

洛伊-威廉斯表示，隨著紅藍卡新價格談判機制的實施，處方藥費用已略有下降；但她指出，此降幅被其他的漲幅所抵消，如民眾尋求更多服務，以及每人平均慢性病患病率的上升。

洛伊-威廉斯說，富達的報告是基於聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心（CMS）的數據，其中包含未來費用的預測，以及退休人士目前的支出情況。她指出，該估算還假設紅藍卡受益人需支付基礎保費，這是在進行收入調整前，多數受益人需支付的金額；高收入者通常需承擔額外的保險費用。

波士頓學院（Boston College）退休研究中心於2022年發表的一份研究指出，醫療保費與共同支付額約佔中等收入退休人士社安金收入的三分之一，以及總收入的五分之一。