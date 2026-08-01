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漸多退休長者復出打零工以付帳單、保持社會接觸

編譯尤寶琪／即時報導
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戈德堡今年74歲，擁有神經心理學博士學位，並有數十年經營自己公司的經驗。他從未想...
戈德堡今年74歲，擁有神經心理學博士學位，並有數十年經營自己公司的經驗。他從未想過退休後會成為優步司機，專門接送陌生人。(美聯社)

戈德堡(Stu Goldberg)在每晚上街開優步(Uber)之前，都會先拿出筆記本，將上面的手寫提醒事項讀一遍。「別被開罰單。注意停車，」他潦草地寫在筆記本上，「倒車小心。注意行人和自行車。」

戈德堡今年74歲，擁有神經心理學博士學位，並有數十年經營自己公司的經驗。他從未想過退休後會成為優步司機，專門接送陌生人。但經濟狀況並不如他所願；於是，他只能盡力適應現狀，在紐約的夜色中穿梭，為乘客提供接送服務。

「我喜歡這種自由，喜歡這種靈活的工作方式，喜歡結識新朋友，」戈德堡說，「我喜歡大多數時候，我一天之中能和別人進行一兩次深入的交談。」

戈德堡是近年來越來越多「重返職場」的退休者之一。他們在醫院、大學和企業工作數十年後，由於退休儲蓄不足、生活成本上漲以及渴望保持活力，因此選擇重返工作崗位。

有些人透過app或數位平台尋找零工或合約工。送貨、照顧寵物或幫人疊衣服等工作很適合他們，因為他們可以自己安排時間，想工作就工作，不想工作就不工作。

「我們壽命更長了，所以人們工作的時間也更長，因為他們必須為這些額外的歲月提供資金，」美國樂齡會(AARP)財務韌性研究部副總監羅斯寇斯基(Carly Roszkowski)指出，「對大多數人來說，退休就像一道懸崖，或者是一個他們努力奮鬥的目標，但實際上，這對大多數人來說並不現實。」

戈德堡在結束他的軟體和電話行銷公司後，想從事教職工作，但他需要賺的錢，遠不止偶爾兼職統計學教授的收入。

「優步出現了，對我來說這不失為一個好選擇，因為我開車很自在，」他說，「我覺得這或許是個不錯的賺錢方式，而且還能保留大部分收入。」

根據AARP在2025年1月進行的一項調查，約五分之一50歲以上未退休的美國人表示沒有退休儲蓄。

退休人員和就業專家表示，零工經濟有利有弊，包括工作保障有限以及薪資可能不足以支付工作相關開支。若你考慮要回歸職場，加入零工行列，請仔細考慮以下幾個因素：打零工可保持活力，但同時也要量力而行；若因退休感到空虛無聊，打零工可活躍你的社群生活；零工的靈活度度高，但請小心所需付出的代價；確保付出物有所值。

精華 FAQ

  • 主因包括退休儲蓄不足、生活成本上漲，以及想保持活力與社會接觸。對許多長者來說，零工提供了可自由安排的工作方式，也能補貼退休後的開支。

  • 文中以74歲的 Stu Goldberg 為例，他曾經營自己的公司，退休後卻成為 Uber 司機，在紐約夜間接送乘客，靠彈性接案補充收入。

  • 優點是工時彈性、能保持忙碌並擴大社交圈；缺點則是工作保障有限，且薪資未必足以覆蓋油費、保養等相關開支，因此要先評估是否划算。

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