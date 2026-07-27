父債子還 哪些債務會繼承？

示意圖。Image by u_mevs2b9d3l from Pixabay

美國消費者債務總額2026年5月達18.23兆元，其中信用卡債務佔1.1兆。許多人擔心繼承債務，但專家指出，多數債務會先由遺產支付而非繼承人承擔。其他常見誤解包括所有債務都可繼承、房貸與其他債務相同等。

哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)報導，信用卡債務並非唯一債務類型，還有個人貸款 、房屋淨值貸款、車貸以及若親人過世後，可能出現的「繼承債務」，而且最後一類更特殊，也最容易被誤解。

誤解一：每一種債務都可以讓別人來繼承。事實上，並非所有債務都會在一個人過世後轉移給受益人，極少數債務會成為他人的責任。Skolnik Retirement Solutions創辦人斯科爾尼克(Skip Skolnik)表示，「債務通常由遺產支付，而非繼承人。」但如果是他人的債務的連帶保證人，一旦借款人過世，則可能需要承擔全部責任。如果與他人是共同帳戶持有人或共同借款人，情況亦然。

Double E Financial Solutions執行長艾爾金斯(Eric Elkins)說，「有時客戶是子女的汽車或房屋貸款連帶保證人，如果子女過世，貸款的連帶保證人將是下一個承擔債務的人。」在德州、加州 或亞利桑納州等夫妻財產共有制州，已故配偶的債務也可能由在世的配偶繼承，部分州並要求支付與已故配偶相關的醫療費用。

誤解二：房貸與其他負債並無不同。繼承房產時，如果房子還有房貸，那情況就完全不一樣了，就算你從來不是貸款的借款人也不例外。Barnum Financial Group理財規劃師坎皮提斯(Chris Kampitsis)表示，「當你繼承一筆帶有抵押貸款的房產時，便受到該債務的約束。」

如果想保留繼承的房屋，就必須繼續支付房貸並按時繳納房產稅與保險，如果不想保留該房產則須出售房屋，並用所得款項償還貸款。斯科爾尼克說，「如果你繼承的房產附帶債務，你可以選擇保留資產、繼續還款、重新融資或出售。」

誤解三：一旦共同簽署貸款或共同持有債務，就沒有轉圜餘地了。一般來說，如果一起簽貸款或持有共同帳戶或債務，另一方過世後，你將承擔責任，但不代表必須維持該債務的現有條件。艾爾金斯說，「你可以與貸款機構協商更好的條件，或出售汽車以減少或清償債務。」

誤解四：如果遺產無法償還債務，你就必須償還。多數債務是遺產的責任，MassMutual遺產與企業規劃主管金根(Al Kingan)表示，「如果遺產有足夠資產，合法有效的債務會在受益人獲得繼承權之前，優先從遺產的資產中進行償還。如果遺產無力償債，這些債務可能會被註銷或無法償還。」

誤解五：你以為不需要協助。專家表示，繼承任何東西都可能很複雜，請諮詢專業人士並確保了解已故親人遺產的所有細節與複雜性。另外，在繼承後的數周與數月內要留意債務催收，在確定法律責任之前，不要向債權人支付任何大額款項。斯科爾尼克說，「第一步是確定該債務屬於已故者的遺產，還是你個人負有法律責任。」