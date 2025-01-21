房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

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房產詐騙有許多形式，而據統計「產權詐欺」（title fraud）是種越來越普遍的騙局；這些也被稱為「產權海盜」的犯罪分子會提出虛假文件，以不正當方式移轉他人房產所有權。

理財網站Moneywise報導，房屋產權是用來追蹤合法所有權，當有人將產權轉移給自己時，他們就成為記錄在案的屋主；這種情況通常發生在騙徒偽造簽名、甚至使用人工智慧，向當地監管單位提交偽造契據。

房地產 律師強克（Dax Junker）指出，這類犯罪的標的物通常是沒有貸款 、屋主未居住或沒有密切監控的房產，騙徒一旦取得產權，就會試圖將房產賣給毫無戒心的買家、以房產擔保取得貸款，或將房產出租。合法屋主常未察覺遭詐騙，直至收到驅逐通知或發現其房產因債務被留置，此時不得不透過法律戰來討回公道。

可悲的是，要擺脫這種騙局需要訴諸法律。房地產律師沙達特（Arash Sadat）說，因為偽造契約者現在是房產所有人，原屋主若要取回所有權，必須讓相關單位發給房產證明書、回復其資產；或需向法院提出訴訟，由法院下達命令，說明誰才是該房產所有人。

避免這類騙局的最好方法，就是防患於未然，以下是三種關鍵技巧可避免發生在自己身上，讓耗費畢生心血的房產落入宵小之手。

1. 註冊警示通知

屋主可以註冊一些服務，在契據、抵押或其他官方記錄有任何變動時收到通知。這些服務有些需付費，由負責監控個人財產狀況，並在發生問題時發出通知的公司所提供。但在註冊付費服務前，可先向當地官員查詢，是否有免費提供的類似警示。例如佛羅里達州，多數縣都允許屋主可在發生任何變化時透過電子郵件獲得警示；只需在該州法院書記官與審計員（court clerks & comptrollers）網站的「公共服務」網頁找到所在的縣，進行設定即可。

正如該網頁上的說明，這樣做可以立即收到警示，「攔截」犯罪分子；有任何未經同意、以屋主名義或房產提交的文件，便可迅速採取行動。

此外，屋主也可為房產設定線上搜尋警示，以確保其不會在不知情的情況下被出售，並請鄰居在發現任何可疑情況時通知你。

2. 購買產權保險

購買產權保險對防止詐騙十分重要，避免不必要的損失。購屋時如有申請貸款，貸款機構可能會要求屋主購買產權保險，以保障他們的權益；即使沒有貸款，也該購買屋主產權保險，以保障自身權益。

當屋主購買產權保險時，保險公司會檢查以確保產權沒有任何問題，且所有權是清楚的。一旦有騙徒篡改所購買或擁有的房屋產權，將有保險公司協助支付法律費用，避免損失。

3. 保護個人資訊

詐騙者可能會利用網路收集人們的個人資訊，冒充他們並竊取其財產。小心與他人分享個人資料，並確保網路與線上帳戶安全。如果接聽到陌生電話，而對方是聲稱自己來自政府或其他機構的陌生人，先掛斷電話；查詢該企業或政府機構的電話號碼，然後回撥看是否為合法來電。

Moneywise指出，只要遵循以上提示，就能確保房產安全；家是每個人最重要與最寶貴的資產，值得付出一些努力。