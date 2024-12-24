理財專家：明年前開立1萬元長期CD的3個理由

示意圖。Image by Сибирка from Pixabay

從儲蓄 帳戶中取出1萬元存入其他地方可不是一件小事，需要一段較長時間才能累積這些資金，因此在運用這些錢時，應採取策略性的謹慎做法，尤其是在利率 走低的環境下。

CBS新聞報導，由於通貨膨脹遠低於兩年前，聯邦基金利率已多次調降；在這種情況下，理財專家建議儲蓄者應考慮將1萬元轉入定存（CD）帳戶，而且是存入長期CD，特別是12個月以上到期的。

為何應開立1萬元長期CD？

將1萬元存入長期CD是項重大的財務規畫，因為CD是固定利率，且一旦提前領取，需支付罰金；儘管如此，基於以下3個理由，在2025年前存入這筆錢仍是一項有利的舉動：

1. 可賺取千元以上利息

2年期CD現在的利率為4.25%，而3年期CD的利率相同。在到期時，利息分別是868.06元與1329.26元。如果存入更多的錢，或存更長的期限或找到更高的利率，報酬將更多。與其他儲蓄帳戶與投資 所面對不可預測的報酬率相比，1萬元長期CD的好處就更顯而易見了。

2. 價值不會隨利率調降而減低

利率下調對借款人來說是好消息，但對儲蓄者來說卻很頭痛。由於傳統儲蓄帳戶與高收益儲蓄帳戶的利率是浮動的，儲蓄者在這些帳戶中的任何存款所賺取的利息都可能在未來幾個月內降低。長期CD則不然，如果以前述的4.25%利率開立CD帳戶，即使利率在2025年走低下調，868.06元或1329.26元仍將維持不變；在不確定的經濟環境中，CD的安全與可預測是一大特點。

3. 避開市場波動影響及不必要花費

要花掉1萬元，遠比累積它所需的時間要短得多，因此應盡可能讓這筆錢免受2025年及之後市場波動與調整的影響，並避免因不必要的消費，讓它煙消霧散。許多人或許有類似的經驗，如果有筆餘錢能夠動用，就會去使用它；但如果沒有，就會學習以更好的方法來運用現有的資金。長期CD雖有提前領取的高額罰金，可能會使賺取的利息全數化為烏有，但卻是養成更謹慎消費習慣的好方法。