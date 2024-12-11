想買輛新車過年？該先存多少錢

Image by pasita wanseng from Pixabay

對多數美國人來說，有個可靠的交通工具是必要的；所以，當需要換車或買車時，搞清楚到底要存多少錢才買得起，就很重要。

購買一輛新車或二手車 輛，需要花費不少金錢；不幸的是，對於買車到底需要存多少錢這個問題，並沒有一個明確又快速的答案，畢竟，每個人的情況都不同。

買車前該存多少錢？

決定你需要為購買下一輛車預留多少錢，以下幾個步驟，可以幫你輕易管理你的存錢步驟：

1. 計算整體購車預算

第一步就是決定你能負擔的金額為多少。許多專家都建議，將汽車購買款項，保持在你淨收入的10%到15%以下。

2. 決定購買類型

你需要為買車存多少錢，將會根據你決定要買新車還是二手車而有所不同。

根據聯準會(Federal Reserve)數據，在2023年，80%的新車購買和38%的二手車購買，需倚靠某種形式的借貸融資方案。有不少買家也會選擇，以現金支付頭期款來幫助降低購買價格等，現金加融資的結合方式來購買車輛。

3.評估信用與現有債務

如果你決定為買車申請借貸融資，那就必須要考慮到可能會影響貸款 成本的一些細節。貸款人會在你申請時，評估你作為借款人的風險；所以，在申請汽車貸款前、要先搞清楚自己的信用評分(credit score)以及你的債務收入比(debt-to-income, DTI)。

根據myFICO 貸款儲蓄計算器，如果你的FICO分數為720或更高，那你通常能取得最具競爭力的利率；如果分數低於720，那你最好在申請汽車貸款前，先把分數提高，好避免較高的利率。

4. 額外費用計劃

請記住，你的購車儲蓄不是只有存夠頭期款就好，你還應該要規劃好其他費用，例如潛在的州銷售稅、執照和註冊費以及車輛檢查費用等；根據所居住的州不同，這些費用從零到幾千元不等。

購車後，你還需要為新車購買保險 ；如果你能預先支付6到12個月的保險，那就有機會獲得很大的汽車保險折扣，至於折扣程度，則取決於每個人的保單。此外，最後最好還是要留用一筆用於汽車維護和可能維修的現金，尤其是，如果你所購買的二手車，已經超過保固期。