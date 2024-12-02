機器人理財顧問省錢又方便 但能相信它嗎？

示意圖。Image by Csaba Nagy from Pixabay

在人工智慧（AI ）科技快速發展的今天，許多行業普遍應用AI來提升效率、降低成本；如果希望有人協助管理投資 ，但又不想付錢給財務顧問，機器人是個不錯的選項。雅虎 （Yahoo）財經網站報導，機器人理財顧問是個數位平台，可根據客戶回答的有關個人財務問題，使用演算法提供自動投資計畫與重新調整投資組合。

機器人顧問可提供收費低廉的投資指導，但有人或許會對自動執行投資決策有所疑慮。以下是機器人顧問如何為資金進行投資、優缺點，以及與真人理財顧問的區別。

機器人顧問運作方式

當開始「雇用」機器人理財顧問時，第一步是回答問卷。內容涉及是否為追求高報酬率、願意承受多大風險（風險承受能力）、投資目標是什麼，以及計畫將資金投入多久？隨後機器人會依據回答，使用演算法設計建議的投資組合。

機器人顧問會定期重新調整客戶的投資組合，如果投資組合因市場或投資者財務發生變化而偏離目標配置超過一定數額，便會重新調整；許多也會以年齡來調整股票與債券的組合，隨著時間的增加而趨保守。

有些機器人顧問還會使用稱為「投資損失節稅」（tax-loss harvesting）的策略，即在虧損的情況下出售一些投資，以抵消資本利得，減少應繳的稅。

機器人顧問的費用

毫無疑問，這類投資平台會比與傳統理財顧問合作便宜許多。通常機器人顧問收費約為管理資產（AUM）的0.25%；例如投入1萬元，只需支付25元的費用，而另外的9975元則用於投資。這比人工理財顧問的收費便宜得多，他們通常收取所管理資產的0.5%至1.5%。或者，有些機器人顧問會收取固定月費，從3元至12元不等。

機器人顧問可讓手頭即使沒有太多錢的人也能開始投資，有些甚至低到只需1元，有些則有最低門檻，從500元至5000元不等。

雅虎財經指出，如果想尋找免費的機器人顧問，雖也能找到一些不收取諮詢費的經紀商，但這些服務有其他方式間接向客戶收費。

例如「操作費用比率」（expense ratios）通常會納入投資組合中的ETF和共同基金中；或在投資組合中分配更高的現金比率，從中賺取利息。有些機器人顧問還會推銷包括與專業顧問會面的較高收費方案，或房貸、學貸再融資等其他金融商品。

機器人顧問優點與缺點

優點：費用與最低投資金額較低；與DIY投資組合相比，可建立更多的分散投資與風險管理策略；可將投資決策自動化。

缺點：個人自訂投資的能力有限；機器人顧問專注於管理投資組合，而非整體財務規畫；缺乏人與人的真實互動。