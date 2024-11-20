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青少年企業家數量大增 他們從網路賺的不只是零用錢

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Vojtech Okenka from Pexels
示意圖。Image by Vojtech Okenka from Pexels

現在的青少年，似乎每個人都有副業；根據最新數據，美國有五分之二的青少年，都積極在網路上賺錢；且更重要的是，在2024年，越來越多的12歲至18歲的年輕人透過數位管道的錢，將超過透過傳統管道賺到的錢。

那麼，當保母和在冰淇淋店或檸檬汁小攤打工的日子，難道已經一去不復返了嗎？並沒有，只不過，現在在網路上賺錢，比以往任何時候都容易，這也因此激勵許多年輕人，選擇在數位領域而不是現實生活(IRL)中，啟動他們的第一個商業計劃。

對人口統計進行研究的線上商業平台Whop in Brooklyn聯合創辦人兼成長總監(chief growth officer，CGO)祖布(Cameron Zoub)表示：「在過去，你必須先找到一個販賣商品的地方、建立支付平台和網路，然後在潛在客戶群之中打造一個社群，然後才能考慮展開自己的業務；但現在，你只需要一支手機和網路就夠了。」

根據Whop的調查，最受青少年歡迎的線上賺錢方式，包括了販售衣鞋配件、串流直播遊戲賺取遊戲內貨幣和電競獎勵、產品評論、透過社群媒體取得品牌贊助和直運電商(drop-shipping)等。

不過，祖布對於現在受青少年歡迎的賺錢的方式並不感到驚訝。

「他們的優勢是伴隨著網路一起成長，並見證了這些領域的起飛，」祖布指出，「這些青少年看到其他青年企業家成功在網路上賺錢，於是也想參與其中。」

來自德國的18歲TikTok創作者克勞瑟(Tinus Klauser)就在近期擴大了自己的業務；他說：「我在2023年11月左右，開始在Whop上賣東西，因為我想在我經營的TikTok以外，再為自己建立另一個可靠的收入來源。」

現在，克勞瑟光是透過教導如何賺錢並在TikTok上走紅，每個月就能賺上2萬5千元至５萬元的收入；「對我來說，這是透過做我熱衷的事來建立穩定收入的最佳方法，也就是幫助他人，」他說，「我們生活在一個，每個人都可以成為線上創業家的世界。」

加拿大安大略省渥太華辛香料公司Spyce Girlz創辦人邦德(Lily Bond)也認同；她在13歲時創辦了這家香料公司，並在青少年時期成功於每年賺入高達六位數的收入。

邦德指出，在13歲就學習到財務知識和責任，是個非常給力的經驗；她說：「這麼年輕的年紀就自己賺錢，是我學到的最棒的經驗。」

TikTok 社群媒體 德國

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