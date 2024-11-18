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年終看緊荷包 這5個消費習慣要改

記者張聲肇/即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
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快要過年了，保有身心靈的健康和完好的財務狀況都很重要，GOBankingRates綜合專家意見，說若要看緊荷包， 這5個消費習慣要改：

一、假日花太多錢。

別認為黑色星期五和網路星期一大減價買來的，都是便宜貨， Erika.com創辦人卡爾柏格（ Erika Kullberg）說，說不定你被這些短期的促銷價誘騙了，用掉超出計畫的錢。

她建議大家，不要看到有好康的價格，就抽出信用卡，除非你想望已久，也符合預算的好東西，「好好招待自己一下」無妨。

二、送禮太大方。

禮多人不怪，何況聖誕假期是發揚慷慨共濟精神的好時節，不過，要先惦惦自己荷包的分量。

卡爾柏格說，大方送禮固然爽，有時候會傷到你的荷包，「我自己不再送禮。不是你認識的人都需要禮物--女主人就可以不必給禮物。禮物也不必要買貴的。」

三、太倚賴信用卡。

是的，用信用卡買「大款」商品，甚至一般年節刷卡，都有較大額的現金回饋，也較能保障產品品質。可是，卡爾柏格認為，附帶的好康再大，都不會大於你的負擔能力。「如果你沒有現金，別為了積點刷卡，利息的支出很快就會超過你拿到的現金回饋。」

四、不規劃財務目標。

放慢腳步，深呼吸。Experian的消費者教育與權益經理若嫚（Christina Roman）有個很好的建議：「不要凡事一蹴而幾，從小地方著手，把實現總體目標的計畫，分成較易管理的幾段來執行，逐步實現。」「聽起來有點老套，但減輕財務焦慮的最佳辦法，不外乎設定總體目標，擬定逐步達成的路線圖，」這樣做的消費者，心中有譜，明白自己終將達成目標，又可省卻一路上的焦慮。

五、不評估自己的財務

若嫚說，乍聽之下，這好像是莫大的工程，「可是，消費者若能準確的掌握自己的財務狀況，便能夠做出明智的決定。」「因此，很重要的一點是：抽出時間來檢討自己的財務帳戶，搞清楚每個月多少錢進來、多少錢出去，債務更要算清楚。」

這五項常識性的五不毛病，改過來的話，你的用錢習慣就不會出錯，荷包可保殷實，新的一年，從不缺錢不欠錢的基礎出發，更容易提升身心靈的健康！

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