我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣可付稅 底特律成全美接受加密貨幣納稅最大城

聯邦法官撤消美國公民無證配偶可獲合法身份計畫

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Steve Buissinne from Pixabay
Image by Steve Buissinne from Pixabay

許多人可能認為，超級富豪擁有一般人從未知曉的秘密賺錢技能。理財網站GO Banking Rates報導稱，在某種程度上，這是事實，他們擁有多數人不可能觸及的人脈與投資管道；幸好這些富豪處理錢財的方式，普通人也可做到，只需有足夠的智慧便能擺脫窮忙一族。以下是該網站列舉出其中的3件事：

1. 用貴金屬保障投資獲利

過去幾年讓投資人學到一件事，那就是永遠無法預知將要發生什麼，市場隨時可能突然遭受利空襲擊；新冠疫情、供應鏈短缺與熊市期間，讓許多人的退休儲蓄都縮水了。

這是為什麼尋找方法保護退休儲蓄免受不可預測變數影響，是個明智的作法。對多數人來說，投資貴金屬便是一種分散、保護投資的方式，其中之一是開設貴金屬IRA帳戶。

在市場波動時，貴金屬的表現往往優於其他投資，且價值會隨通貨膨脹而上升，因此在經濟前景不明時，貴金屬是種有效的避險工具。舉例來說，如在2000年投資10萬元在黃金上，今日價值便超過60萬元。

2. 賺取房地產被動收入

投資房地產一直是富人賺取被動收入的方式，問題是多數人並非都有閒錢購買房產出租。幸好有一種投資出租房屋、度假屋的方法，門檻最低100元；投資者甚至不需當房東，會有專人處理所有雜務。

據房產公司Arrived的資料，目前有超過54萬人透過該公司投資，他們已向投資者支付350萬元紅利。根據不同的標的與投資條款，單戶家庭、度假屋出租的過往報酬率約6%至15%。

3. 再小的錢也要省

有錢人擅長到處找優惠，這已不是秘密，而退休者最常用的方法就是樂齡會（AARP）。它雖是為退休人士而設的團體，但任何滿18歲者都能參加，可以在消費上獲得不少折扣。

加入AARP後，住宿旅館可省10%、出外用餐省15%、租車省30%、加油時獲得4%現金返利，還有其他諸多購物優惠。會員每年在用餐上最多可省450元，機票每人可省200元。

投資 退休 儲蓄

上一則

雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用

下一則

姐姐妹妹一起玩 女性專屬旅遊受歡遊

延伸閱讀

川普如何從房產致富？原來他用這招引搶購 成獲利關鍵

川普如何從房產致富？原來他用這招引搶購 成獲利關鍵
投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝

投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
美國商業房地產關注選舉政見 擔憂高稅收重現

美國商業房地產關注選舉政見 擔憂高稅收重現

熱門新聞

達美（Delta）航空。美聯社

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

2024-11-01 12:24
好市多（Costco）。歐新社

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

2024-11-04 08:48
麥當勞蛋漢堡。Image by WikimediaImages from Pixabay

麥當勞聰明點餐 營養師：選這7種高蛋白質食物

2024-11-06 11:30
示意圖。Image by Chil Vera from Pixabay

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

2024-11-07 09:18
豌豆。Image by PDPics from Pixabay

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

2024-11-04 08:15
牛排。Image by Reinhard Thrainer from Pixabay

如何挑選最好的牛排 3位肉販都這麼說

2024-11-01 09:48

超人氣

更多 >
水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先

川普遣返計畫估年花880億 這2類無證客優先
川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國

川普當選沒未來 馬斯克「跨性別女兒」宣布離開美國
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53