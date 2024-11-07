房屋保險費7年漲約4成 這些州最苦情

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上中西部地區居民猛然驚覺一件殘酷的事實，專家警告，他們應做好房屋保險 費用大幅增加的準備，而持續發生的氣候危機正是禍首。

房地產網站Housingwire在9月曾指出，明尼蘇達州 、蒙大拿州、北達科他州、南達科他州、威斯康辛州西北部的26個縣，以及上密西根州的房屋保險費漲升速度遠高於全國平均水平。

明尼亞波里斯聯邦準備銀行 (Federal Reserve Bank of Minneapolis) 引用標普全球（S&P Global）資料指出，全美保費 在七年間漲了34%；然而由於上中西部各州極端氣候事件發生頻率增加，此一數字更甚其他地區。

Housingwire指出，在明尼蘇達州，保險公司提出的保費調漲會由商業部精算師審核，確保增幅不致太高或太低；過去7年，該州平均房屋保險費增加了 39%，僅2023年就漲了15%。

此外，同一時間，南達科他州的保費增加41%，通膨則成長24%。

由於氣候變遷，全球暖化，暴風雨、野火與洪水等極端天氣事件加劇。據Housingwire的資料，2023年美國19場造成至少10億元災損的暴風雨中，近半發生在上述各州，這也說明了為何保險公司有理由提高費率。

不幸的是，上中西部並非美國唯一飽受極端氣候影響，並面臨保險費率暴漲的地區。Housingwire稱，肆虐佛羅里達州的是颶風，在加州、蒙大拿州與西部州是野火，在上中西部是風暴與冰雹，所有問題又因建築成本暴增而惡化。

如何解決這個問題？

保險費率的增加會迫使許多人得支付高漲的保費，或考慮遷離容易發生自然災害的地區；某些情況下，屋主會選擇較便宜但保障範圍較有限的保險，或完全不投保房屋險。

不過，保險業似乎不打算改變，他們認為，由於無力承保極端天氣事件所帶來的損害，因此費率上漲是必要之惡。

明尼蘇達州商業部副部長崔爾（Julia Dreier）表示，許多公司已虧損一段相當長的時間；通常在保險市場，有時會出現虧損，有時不會賠那麼多，但這些公司五年多來持續虧損。