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投資美國以外房地產 這4個城市報酬率完勝

編譯周芳苑／即時報導
新加坡。Image by Jon Southurst from Pixabay
新加坡。Image by Jon Southurst from Pixabay

美國房價漲漲跌跌、利率上升後又以更大幅度進一步上升、經濟前景撲朔不可預測，究竟該什麼時候在什麼地方投資房地產？令人困惑摸不著頭緒；許多房地產投資人和原本想在美國投資的外籍人士另覓目標，鎖定美國境外城市。

眼明手快、懂得應變的投資者四處搜尋，發現美國境外仍有尚未開發的龐大成長和投資報酬機會。

專家根據生活品質、稅率、政治和經濟穩定性等因素，列出最有投資潛力的國際城市。

第一：新加坡

比起具有投資潛力的其他城市，新加坡生活成本高一點，不過，當地是馬來西亞南部的一個城邦，是最安全、生活品質高的城市之一，基礎建設也非常發達。

新加坡的政治和經濟也很穩定，可放心在當地投資。房地產經紀公司 Find Hokkaido Agents 希爾(Grant Hill) 說，新加坡房產價格已相對高，但由於安穩、日益成為亞洲主要力量，其房地產依舊前景看好。

第二：日本札幌(Sapporo)

如果希望在美麗、溫和、繁榮的亞洲城市投資房地產，日本札幌是最佳選擇；這座城市位於日本最北端的北海道島嶼，被譽為冬季仙境，1972年成為舉辦冬季奧運的第一座亞洲城市。

札幌房產價格已飛漲，如果要跟進投資必須動作快。希爾表示，札幌房地產價格上漲速度是東京的兩倍，過去 10 年大漲 80%。

第三：第比利斯(Tbilisi)

這是格魯吉亞(Georgia)首都，位於西歐、俄羅斯和亞洲交匯處，曾經是絲綢之路的熱門景點，擁有數千年多元文化史，可從食物、建築和文化等各層面印證，雖是老城，如今仍大受房地產投資者歡迎。

第比利斯房價在格魯吉亞全國居冠，但比起美國還是很便宜，最便宜可以5萬5000 元買一房公寓，也可花數百萬元買豪宅。

第四：墨西哥城市普拉亞德爾卡曼(Playa del Carmen)

位於里維埃拉瑪雅(Riviera Maya)，靠近水域和海灘，是世界上最美麗的城市之一，擠滿來自世界各地的外國人。花 20 萬元就可買到一棟漂亮房子、近 100 萬元足可購買豪華海濱房產。

對於希望讓美元進一步升值的加拿大和美國人來說，這裡極具吸引力，墨西哥生活成本低，但這樣的大城市生活品質相對高。

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