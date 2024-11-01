調查：美國退休族財富分4等級 最低的存不到20萬

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根據金融組織Northwestern Mutual今年的一項調查，許多美國人認為平均需要146萬元的儲蓄 才能確保舒適的退休生活；但同一時間，退休帳戶餘額的中位數實際僅20萬元。理財網站Money Wise指出，這代表60.9萬元的全國平均退休存款，是被一小部分富人拉高了。

當然，帳戶餘額只代表退休財富的一部分，許多人有401(k)s和IRA其他收入，以及退休金 、遺產、房屋和社安金 。以下是美國退休族的四個財富等級：

1. 較低等級

財富等級較低的退休族往往只有少許積蓄，主要靠社安金過日子。他們的錢僅夠應付生活必需，可自由支配的彈性有限，通常屬於「月光族」。一旦需修繕房屋或緊急就醫，便造成財務壓力，儲蓄也可能在一兩次意外支出後耗盡。

社會安全局（SSA）指出，社安金一般約可取代退休前收入的40%，不應是唯一的來源。如此大的減幅會導致退休生活變得拮据，且需大量削減開支。

如果屬於這一等級，儲蓄餘額可能少於美國老年人存款的中位數20萬元。

2. 中間等級

屬於這一等級的人有時會有些財務壓力，但誰沒有呢？他們有足夠的錢滿足基本需求，並仍有適度的剩餘可供自由支配。同時，中等財富退休人士的儲蓄、社安金和其他來源，只相當於退休前收入的60%至70%。

他們不會每天都在為生活掙扎，但也不會過得太好，必須精打細算、嚴格控制開支，並提前規畫偶爾度假或房屋維修等額外花費。

根據聯準會的數據，如果屬於這一等級，退休儲蓄可能符合60.9萬元的全國平均水平。

3. 較高等級

這一等級的退休族收入可達退休前的70%至80%左右，沒有任何財務壓力或受不確定因素所困擾。

他們不需要削減支出，因為許多人一開始就為退休存下收入的15%至20%。即使退休後不再儲蓄，也可用相當過去收入的80%過著頗為舒適的生活。這群人可能不會每年花2萬元躋身鄉村俱樂部會員或每月出國旅遊，但會參加幾次不錯的旅行，並仍有餘裕用於其他嗜好和體驗。

如果屬於這一等級，退休帳戶餘額會高於全國平均值60.9萬元。

4. 精英等級

這一等級的退休族不但能維持先前的生活方式，甚至可能還能提升。他們不僅存款超過60.9萬元，退休後帳戶餘額還不斷增加。

一旦財富達到某個水準，即使是些微的投資收益，也能使退休帳戶的增長速度超過提款。假設存了400萬元，投資組合的年報酬率為5%，每年就能多賺20萬元；如果每年從退休計畫提取16萬元，不但生活得很好，儲蓄也會繼續增長。