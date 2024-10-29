「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

Nissan Altima。路透

退休生活應該是終於可以去旅行、在如茵草地上打小白球、與家人朋友共度美好時光，而非還要花錢、花時間在修車上；理財網站GO Banking Rates指出，當收入固定時，一輛可靠、省油、維修成本低的車子，便是首要選擇。

約翰·林（John Lin）是位經驗豐富的技師，也是費城汽車維修廠JB Motor Works的老闆。他說，堅持選擇有良好記錄的品牌，就能將更多的退休金 留在口袋裡。以下是九款他認為退休族應避開的熱門車款：

1. Nissan Altima：日產這款吸引人的轎車，價格同樣具競爭力，2024年的車價從2.6萬元起。然而，約翰·林表示，這可能是無法儲蓄、不停開支票的坑；他建議避免選購配備無段變速箱（CVT）的Altima車型，「變速箱基本上是個定時炸彈」。

2. Chevrolet Cruze：雪佛蘭這款小型轎車雖然已經停產，但在二手市場上很常見，價格也很便宜，但約翰·林指出，這款車可能會讓你的技師很快想退休，而不是你自己。他說，Cruze幾乎每月都會因漏油、感應器故障和空調爆裂而需進廠維修，讓車主因小失大。

Chevrolet Cruze。路透

3. Ford Mustang：如果是「肌肉車」一族，並希望在黃金歲月繼續這樣的生活，可能需準備更多黃金，如果選擇的是福特Mustang的話。V8 5.0公升是市場最熱門的車款之一，但市區駕駛的每加侖汽油可行駛英里數（MPG）只有令人沮喪的15，高速公路與市區合計的MPG只有18。從好的一面想，可以快速從一個加油站 到另一個加油站。

Ford Mustang。美聯社

4. Chrysler 300或200：Chrysler 300是款時尚的大型轎車，傳統上深受50歲以上人士喜愛；但在油耗上，Chrysler 300對荷包卻很傷。如果選擇8缸車款，市區與高速公路MPG合計可能僅18。此外，約翰·林表示，如果要買二手中型車Chrysler 200，請三思；這些車型在變速箱和電氣系統故障上惡名遠播，零件與人工都所費不貲。

5. Land Rover Range Rover：路虎的Range Rover是款時髦、精緻的豪華 SUV ，以舒適、美觀取勝；但是汽車經銷商Kunes Auto Group營運長庫恩斯（Scott Kunes）表示，就像電視上看到的超模一樣，這款讓人驚豔的車款也非常需要保養。他說，Range Rover以容易故障和維修費用高昂而聞名，保值性比不上其他SUV。

6. Chevrolet Suburban：兒孫眾多需要大型SUV？它們多數的燃油與維護成本都較高。不過，汽車專家貝雷克·蕭（Blake Shaw）表示，雪佛蘭Suburban是應避開的車款。他說，這款大型SUV的MPG很低，導致油耗成本極高；此外，它的尺寸與重量也造成高昂的保養與維修費用。

7. Mitsubishi Mirage：有人或許會被三菱這款低於2萬元的車以及相對較高的MPG（市區、高速公路合計37）所吸引，但約翰·林表示，這些好處可能只是海市蜃樓。他說，這些經濟型車款便宜是有原因的，它們很脆弱、動力不足，且容易發生各種機械問題。也許這就是為什麼汽車雜誌Car and Driver給了2024年版本2.5分評價（滿分10）。

8. Fiat 500L：喜歡迷你多功能車（MPV），雖可考慮充滿動感、歐洲風格的飛雅特500L，但這可能不是最實用的舉動。約翰·林說，它們有漏油、更換離合器、資訊娛樂系統出錯等無窮無盡的問題。

9. Dodge Journey：道奇的這款車在生產12年後於2020年停產，如今充斥二手車市場。經常在他的維修廠看到這車款的約翰·林表示，如果正在尋找便宜的二手 SUV，這不是最好的選擇。他說，它們製造成本低廉，且引擎、懸吊和空調問題叢生，「這絕不是你想要的旅程（Journey）」。