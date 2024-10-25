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70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

編譯周靜芝 / 即時報導
圖為示意圖。(Pexels)
圖為示意圖。(Pexels)

一位70歲退休族，每年有8萬元來自三個退休帳戶、社安金以及一間房屋出租的收入；除了擁有兩棟無貸款的房子，還有20萬元定存（CD）。他詢問金融網站「市場觀察」（Market Watch），當CD年底到期時，年金是安全的好選擇嗎？他認為以他的年齡，股市風險太大，有無其他投資方式？

財務規劃師史密斯（R. Deaton Smith）指出，如果收入足以應付支出，有許多選擇來善用這20萬元。最根本的問題是，想從這20萬元得到什麼，以及願意接受什麼樣的風險。以下是專業人士建議他可考慮的4種選擇。

1. CD或國庫券：財務顧問丹尼爾（James Daniel）說，階梯式CD或國庫券可能是最佳選擇。雖然許多分析師都認為利率會再降，但理財規劃師賽格拉（Alonso Rodriguez Segarra）表示，利率不會很快回到前段時間接近零的水平，因此當CD到期時，仍可以較低但仍合理的利率續延。

2. 高收益儲蓄：如果想尋找安全的理財方式，另一位專家琳德賽（Lauren Lindsay）建議，可以將錢存入高收益儲蓄帳戶，收益率與CD相當，但不會被鎖住；找個是FDIC會員的銀行，最多有25萬元保障。但史密斯提醒，如果保留現金，需考慮通貨膨脹將降低其購買力。

3. 年金：史密斯說，如果想穩定增加收入，年金是好的選項；但從遺產的角度來看，這並非好事，且很可能無法獲得任何生活成本調整（COLA）。年金也常有許多費用，有些會要求資金需鎖住數年，否則將面臨罰款。 賽格拉說，在購買這類產品前，最好先問清楚，不要被固定利率的動人說詞所「迷惑」。

4. 投資：史密斯表示，他會鼓勵年紀大的退休族不要害怕投資股市，雖然市場可能會大幅波動，但有些債券基金可以提供不同到期日產品，分散性高、成本低，還可部分或全部領取。

利率 投資 退休

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