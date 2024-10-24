我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

維護自身權益 銀行不希望客戶知道的5個秘密

編譯徐薏茹／即時報導
銀行是大眾個人財務的支柱，但銀行的一些措施並沒有想像中的透明。Image by Expect Best from Pexels
銀行是大眾個人財務的支柱，但銀行的一些措施並沒有想像中的透明。Image by Expect Best from Pexels

銀行是大眾個人財務的支柱，但銀行的一些措施並沒有想像中的透明，美聯社-NORC公共事務研究中心2023年的一份研究顯示，僅10%的美國成年人對於銀行和金融機構抱有「很大的信心」，56%的美國成年人認為政府在監管銀行業方面做得不夠。

銀行運用某些技巧賺錢和保護公司自身的利益，這些策略不見得廣為人知，以下是你應該知道的幾個銀行秘密。

1.隱藏的費用

維護費(maintenance fee)、透支費等各種費用是銀行的主要賺錢方式之一，即使是看似微不足道的費用也會隨時間累積。

不過可能有些方法能避免支付維護費，例如有些銀行可能會在用戶保持一定的最低帳戶餘額時免除維護費。

2.信用卡提供的保護措施比簽帳金融卡(debit card)多

簽帳金融卡似乎有許多好處，尤其有許多商家對信用卡交易收取附加費用，然而，信用卡提供的保護措施往往多於簽帳金融卡。

根據聯邦存款保險公司(FDIC)的規定，如果簽帳金融卡或PIN碼(個人識別碼)被盜，若在兩個工作天後才通知銀行，可能需要承擔高達500元的未經授權交易費用。

另一方面，如果使用信用卡，可以在幾周後通報詐騙行為，通常在60天後左右，在某些情況下甚至更久。

3.銀行可以重新安排交易

用戶可能會按一定的順序進行銀行帳戶交易，例如先存入支票，再使用簽帳金融卡購物。

但問題是，銀行可以選擇以多種方式將交易紀錄在帳戶上，他們可以按照交易時間順序或交易金額大小來記錄，這可能會使用戶難以管理餘額。

如果銀行在交易後才紀錄存款，即使已經先存款，也可能導致暫時的餘額不足，因而產生透支費用。不過近年來已經有一些銀行廢除透支費用。

4.銀行希望你在承擔更多債務前先有債務

如果沒有償還債務的紀錄，銀行就無法評估用戶作為借款人的風險或可信度，因此儘管銀行想從客戶身上賺錢，但如果不確定客戶能否償還貸款，可能仍會拒絕貸款申請。

如果想要有借錢的選擇，建立信用歷史紀錄最安全的方法之一就是辦一張押金信用卡(Secured Credit Card)。

5.可以與銀行協商

銀行透過貸款利息和收取各種費用賺錢，但並非一成不變，因此與銀行協商是值得的。

例如，銀行提供一筆個人貸款，利率是固定的，用戶可以嘗試要求銀行減少半個百分點，而不是直接接受這一利率。

信用卡 貸款 利率

上一則

「樂高班克西」拼組街坊建築模型 創造意外驚喜

下一則

廚房最大細菌傳播者是它 專家籲「每隔一到兩天」就換

延伸閱讀

推出蘋果卡服務不佳 蘋果、高盛被令支付8900萬元

推出蘋果卡服務不佳 蘋果、高盛被令支付8900萬元
「蘋果卡」交易糾紛 蘋果和高盛被令支付8900萬元

「蘋果卡」交易糾紛 蘋果和高盛被令支付8900萬元
華美銀行第三季財報亮麗11月派發股息

華美銀行第三季財報亮麗11月派發股息
財產申報 卓榮泰存款601萬 蔡英文1億

財產申報 卓榮泰存款601萬 蔡英文1億

熱門新聞

大型倉儲式連鎖店好市多(Costco)。路透

Kirkland這5種商品 好市多會員10月別錯過

2024-10-18 09:43
馬鈴薯。Image by Christos Giakkas from Pixabay

讓馬鈴薯半年不發芽 他靠這一簡單方法

2024-10-18 09:18
花生。Image by Ralf Ruppert from Pixabay

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

2024-10-22 09:15
米飯。Image by Leo Boy from Pixabay

煮米飯加入這一食材 好吃不止一倍

2024-10-18 12:26
網友自製扁可頌。（取材自小紅書@楓葉公主）

7.99元買好市多一大盒 自製「扁可頌」只要5分鐘

2024-10-19 21:05
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

2024-10-21 11:24

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福