想買年金？先搞清楚優缺點 退休生活才有保障

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多數美國人透過個人退休 帳戶或雇主贊助的計畫（如401(k)）來建立退休儲蓄；但另一種選擇是年金（Annuity），目的是在退休期間獲得穩定的收入來源。理財網站GO Banking Rates報導，在選擇適合個人的年金時，先了解年金種類，並認清其優缺點。

美國證券交易委員會（SEC）將年金描述為「個人與保險 公司間的合約，旨在滿足退休與其他長期目標」。購買方式可選擇一次付清或分期付款，保險公司會在個人選擇開始領取款項時間或在不同日期持續支付年金。

三種基本年金類型

固定年金：保險公司同意提供固定收益率的收入，亦即投資 人在購買時便可知道未來可定期領取的金額。支付期限包括預定的期間，例如20年，或不確定期間，例如個人有生之年或與配偶的有生之年。

可變年金：個人可選擇如何投資存入帳戶的資金，這些投資通常包括共同基金，而報酬率取決於基金的表現。可變年金的主要風險是可能會損失金錢。

指數年金：報酬率是基於市場指數的表現，例如標準普爾500指數；但與直接投資股市不同，指數年金通常提供「保底」或「減益」措施。意即雖然投資報酬與指數表現掛鉤，但若市場表現不佳，也能獲得最低的收入，限制了投資者可能遭受的損失；反之，則可能無法獲得市場漲升的全部利益。

退休年金利弊

優點：

- 延遲繳稅：在開始獲得付款前，不需為這筆錢繳稅，代表投入的錢類似401(k)，有機會免稅增長。

- 定期支付：年金的主要優點之一是在退休期間提供每月付款，保證了一定年限內的收入。

- 固定年金的保證報酬率：因為利率固定，財務風險極小，保障了所投入資金的收益。

- 死亡給付：如果年金合約有死亡撫卹條款，可指定一個或多個受益人，主受益人可選擇逐次領完年金給付或一次給付。

缺點：

- 費用：年金費用依發行公司而異，通常為每年帳戶餘額的1%至3%。另外，多數也會收取其他費用，例如提早提款費或附加條款費。

- 無聯邦保障：年金不受聯邦存款保險公司（FDIC）、證券投資者保護公司（SIPO）或任何其他聯邦機構的保障。

- 可能的損失：仰賴相關投資表現的可變年金，沒有保證報酬率；如果市場表現不佳，可能會損失金錢。

- 提早提取罰款：如果提早從年金中提款，將面臨退保費用與稅務罰金。