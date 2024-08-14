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財務專家：客戶最不愛聽的三個「逆耳」忠告

編譯周靜芝 / 即時報導
擔任理財規畫師近20年格蘭特，分享了客戶最不想聽到、但卻最實際的三大理財建議。(Pexels)
擔任理財規畫師近20年格蘭特，分享了客戶最不想聽到、但卻最實際的三大理財建議。(Pexels)

格蘭特（Don Grant）擔任理財規畫師近20年，一直在就金錢問題與人們進行「艱鉅」的溝通；在第一次與客戶見面時，他總是說，「我會告訴你一些你可能不想聽但必須知道的事」。以下是格蘭特在接受「商業內幕」（Business Insider）訪問時，分享了客戶最不想聽到、但卻最實際的三大理財建議。

1. 沒有存夠錢

在堪薩斯州富通顧問公司（Fortis Advisors）擔任投資顧問的格蘭特，經常與不同人生階段的客戶打交道，那些接近退休年齡者都不樂意聽到他們不能隨心所欲地離開職場。格蘭特說，他不得不建議一些人繼續工作幾年；當儲蓄不足時，就無法靠這些錢過活，實現退休的願望。

格蘭特說，如果有孩子，還需準備他們的教育基金，無論孩子表現多麼優秀、是否可申請獎學金，但不能認為退休儲蓄足夠支應這些費用。他建議參與529 計畫，至少存足孩子大學學費的60%。

2. 承受更多風險

當市場下跌時，可能會想把投資套現，但千萬不要。格蘭特指出，平均每四年股市就會進入熊市，但從谷底翻升的平均時間約為400天；所以要堅持到底。格蘭特說，必須相信股市與其他市場的過往歷史，這樣就不會破產。他說，要堅持持投資、承擔風險，才能實現自己的目標。

對於小型企業來說，這種風險代表願意將投資延伸到公司以外的領域。格蘭特表示，當客戶把錢交在他手上時，會希望將它們放到定存（CD），但疫情期間證明了為何企業必須分散投資；小商家遭受的打擊最大，如果經濟不景氣，便需從另一處獲利。

3. 購屋負擔比想像的重

無論是想買第一棟或是換個夢想中的房子，需要考慮的不僅是房貸問題。雖然擁有自己的房子讓人備感自豪，但是當把周末花在修理陽台、堵漏、修剪草坪或更換屋頂時，這也是在耗費時間與金錢。格蘭特說，這是一項資產，但當它不能創造任何收入時，就是一種「消耗」。格蘭特仍然鼓勵購屋自住，但他會要求客戶記住：衡量買得起的房子之外，還必須想到未來管理與維護的問題。

投資 退休 儲蓄

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