年過60歲才存羅斯個人退休帳戶 會太晚嗎？

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羅斯個人退休 帳戶（Roth IRA）適合早供款、晚取款者，把錢存入時要先繳稅，隨後從投資 中獲得的所有利息都是免稅的。雖然起步越早越有利，若年過60歲才開始規畫，是否嫌太遲？

今日美國報（USA Today）報導，1998年開始有羅斯個人退休帳戶時，多數嬰兒潮世代與X世代都已步入職場、有個人理財方式，因此美國老年人擁有羅斯帳戶的不多也就不奇怪了。先峰領航（Vanguard）投資公司2023年的統計，該公司客戶擁有羅斯帳戶的比率隨年齡的增長而遞減，從25-34歲的21%減少至65歲及以上的9%。

理財專家指出，美國老年人較少參與羅斯帳戶的原因：首先，許多年長勞工在進入職場時，羅斯帳戶還不存在；其次，許多人在工作生涯晚期正是收入最高的時候，由於稅收因素，此時不是開設羅斯帳戶的最佳時機。

佛羅里達州理財規劃師馬蒂亞（Laura Mattia）表示，在職業生涯的早期，收入可能較低，稅率也較低，在這個年齡和稅率範圍，向羅斯帳戶供款並預先繳稅，可以減少稅收負擔。

「羅斯轉換」靈活理財又省稅

隨著逐漸步入退休年齡，很多人都會考慮進行「羅斯轉換」。馬蒂亞表示，稅法允許從傳統個人退休帳戶中取出錢，繳稅後將其轉換入羅斯帳戶，此後這筆錢便可繼續免稅累積利息。

對尚未開設羅斯帳戶的老年投資者來說，「羅斯轉換」可使退休儲蓄 多樣化，並減少退休後的應稅收入，還可能降低未來應課的稅率。馬蒂亞說，擁有大筆退休基金的富裕投資者，收益可能會在退休後產生大量稅款，提前將錢轉入羅斯帳戶可減少儲蓄的應稅部分，也減輕了納稅負擔。

密西根州財務顧問克魯姆（Michelle Crumm）表示，她剛為一位62歲的女士制定了財務計畫；這位年長客戶打算在未來10年內，每年將7萬元轉入羅斯帳戶，如果活到90歲，將可節省80多萬元的稅款。

羅斯帳戶對繼承者有利

財務專家指出，如果計畫將部分羅斯帳戶存款留給繼承人，他們將可享有稅收上的優惠。馬蒂亞說，他們不必擔心稅務問題，因為不需繳稅。

達拉斯財務規劃師利茲特（Spenser Liszt）表示，整體來說，羅斯帳戶的靈活性與稅收優勢，讓它成為退休規劃的重要部分，即使對那些晚年才開始投資的人來說也是如此。