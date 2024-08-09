汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

修車廠。Image by danvolks99 from Pixabay

沒有人願意出門在外，臨時得與當地修車廠或技師打交道，但有時這很難避免，畢竟開車上路，會碰上各種意外或零件損耗，而維修費可能是筆不小的數目。理財網站Go Banking Rates報導，幸好常見的汽車保養問題，某些維修地點不僅有能力處理，且保證不會大傷荷包。以下是五個汽車維修保養最省錢的地方：

1. 當地獨立經營的技師

在居住的社區或城市，有個熟悉並能信任的技師十分可貴，不但可以支持在地小商家，彼此也能建立信任關係。汽車網站Modified Rides撰稿人米勒（Shawn Miller）表示，通常獨立經營的技師要價會比汽車經銷商低，能提供客製化服務，且有效率地處理各種問題。但他提醒，品質可能參差，關鍵是找到一家口碑好、值得信賴的技師。

2. 全國連鎖維修店

這些連鎖維修店包括Midas、Pep Boys、Firestone等，其中多數是汽車維修的省錢之選。米勒說，全國連鎖維修店能提供一致的價格、全國範圍的維修以及便利的地點；但他警告，這些商店可能會推銷更多項目，也無法提供獨立店家的客製化服務。

3. 汽車經銷商服務中心

如果是在經銷商處購買汽車，他們很可能設有服務中心，需要時可提供更換零件、損壞維修或進行檢驗調整。米勒說，經銷商服務中心具有專業知識、原裝零件與訓練有素的技術人員；不過，他們通常比較貴，且可能推薦些不必要的項目。

4. 行動維修平台

許多技師也開始使用網路，透過YourMechanic等應用程式可找到需要的維修服務。米勒強調，車主可享受到上門服務的便利、有競爭力的價格與透明的報價，不過他們的服務項目可能會受到限制。

5. 折扣輪胎與服務連鎖店

最熟悉的是好市多 （Costco ）的輪胎中心，在汽車維修時可以省不少錢。米勒說，與知名維修保養廠一樣，折扣連鎖店的輪胎與日常保養的價格頗具競爭力，服務也算可靠，即使僅限於輪胎與基本的保養。