百萬富翁經驗談 應急基金該存多少才夠

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理財網站GOBankingRates專訪百萬富翁梅洛(Tommy Mello)和布蘭恩(David Blain)，根據他們的個人經驗，討論「應急基金」該怎麼存，以及存多少才夠？

梅洛創辦車庫門公司「A1 Garage Door Service」，而具備特許金融分析師(CFA)執照的布蘭恩則創辦財富諮商公司「BlueSky Wealth Advisors」並擔任該公司執行長。

梅洛表示，「2007年創辦A1 Garage Door Service以來，該企業已發展為該領域的佼佼者」，創業旅程面臨無數財務挑戰，並學會為緊急情況提前儲蓄 的寶貴經驗。

布蘭恩指出：「沒有人喜歡考慮最壞情況，但為緊急情況做好財務準備，會讓你安心。然後，你就可以專心生活，有恃無恐。」

梅洛說：「儲備應急基金一直是我的首要之務。」梅洛將一定比例的商業利潤 存入一個單獨的儲蓄帳戶，專門應急用。

他解釋，「這筆基金用作財務緩衝，提供安全感且讓我感到安心，而我的目標是儲蓄至少半年到一年的營運資金」。這種方法確保梅洛的公司得以挺過任何意外的衰退或危機，不會影響公司營運。

梅洛說：「就算擁有大量應急基金，有時也會擔心是否足夠。」他解釋，家具業無規律可循，隨時可能產生意外費用，如經濟衰退、天災或設備突然故障，都可能會重創財務穩定性。

這些擔憂讓梅洛不斷評估和調整儲蓄策略，確保提前準備好應付任何狀況。

同為百萬富翁的布蘭恩看法也類似，他坦言「就算有一大筆應急基金，也擔心緊急狀況會耗盡積蓄」。他說：「我們手頭上有充足現金支付半年到一年的營運開銷，但醫療或天災可能很快就會燒光這筆資金。」

梅洛認為，儲蓄應急基金時，宜積沙成塔、持之以恆，後者尤其重要。

梅洛強調，在難以預料的創業世界，建立堅實的應急基金對長期財務穩健至關重要。

布蘭恩同意，形容「累積財富是場馬拉松 ，而非短跑」。他說：「定期挹注應急基金並努力存錢很重要，保持原則，削減過度開銷，你的應急基金和淨資產將透過複利成長。」