辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

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民眾定存時，可透過至少三種方式讓自己少繳稅，例如個人退休 帳戶(IRA)等方式，而且繳稅與否也視居住地而定。

雅虎(Yahoo)報導，定期存款單(Certificates of deposit)可以獲得比傳統儲蓄 帳戶更高的利率，在整個存單期間，回報率是固定的。不過要注意的是，除非定期存單到期，否則無法提取這筆錢，不然得支付違約金。國稅局(IRS)將定期存款的利息收入視為應稅收入，每年必須納稅。定存利息只要超過10元都被視為應稅所得，必須申報該筆收入。不過，有一些方法可以避免支付定存利息的稅款。

定存的期間各異，從一個月到五年或更長，但無論期限長短，存款者均需就其定存賺取的利息繳稅。若定存期間不足一年且於開戶當年到期，需在當年的納稅時申報，如果期間超過一年或橫跨數年，需在每年年底就所賺取的利息繳稅。

無論如何領取利息，通常定存收益都必須繳納稅款。例如民眾可能在存款到期前提取利息收益或選擇將利息存在帳戶，讓其複利成長。無論哪種方式都必須繳稅。

民眾通常不能無條件提取定存本金，如果提前提款，可能需要支付提前解約違約金。許多金融機構會根據定存期間來收計算罰款。不過，民眾可以從應稅收入中扣除任何提前取款違約金的金額，例如支付20元違約金，便可以從您的總收入中扣除20元。

民眾也可以將定存放在部分類型的帳戶，包括個人退休帳戶(IRA)、529大學儲蓄計畫(529 college savings plan)及健康儲蓄帳戶(HSA)，來減輕稅務負擔。

民眾可在延稅退休帳戶開定存，就可延後付定存的利息。529計畫的供款不能扣稅，但花在合格教育開銷 （例如學費、課本、住房）的投資 所得不需付稅。你可在529計畫裡，投資在定存之類的產品，就不用為所得付稅。

健康儲蓄計畫提供三大稅務優惠：供款可扣稅， 而且若用在合格的醫療開銷，提領和利息免稅。金融機構允許在這類帳戶開定存，若提領的錢用在醫療開銷，就可避免為利息付稅。但是開設健康儲蓄帳戶有資格規定，其中一項就是你必須參加自付額高的醫療保險計畫。