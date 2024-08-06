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錢存夠了嗎？4方法讓荷包更豐厚

編譯盧炯燊/即時報導

隨著通膨降溫，就業市場繼續強勁，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)甚至預言最快會在9月降息，許多家庭或許很快會鬆口氣。然而即使如此，國民的儲蓄也沒有大幅增加。最新的聯邦數據顯示，截至5月份，美國家庭平均將可支配收入約3.9%儲存起來，這低於去年同期的5.3%。

國民的儲蓄率最高峰時是在疫情期間，高達24%，現在不僅低於去年，更低於疫情前2019年的7%。對此個人理財專家建議，可以在日常預算中節省開支將之儲蓄起來。

首先是降低帳單及信用卡所收取的欠款利率

在線貸款集團LendingTree 首席信貸分師舒爾茨(Matt Schulz)表示，不要以為大公司不會理會您的要求。消費者可以向它們要求降低欠款所收取的利息，為了減少金錢的付出，甚麼都值得試試。

他又說，銀行業界為了留住客戶，往往願意提供較高的儲蓄利率，因此可以跟銀行談判，或許您會發覺原來自己對金錢的掌控力是如此大。

其次是砍掉一些不必要的訂閱。

可以問一問自己，訂閱的電視節目是否看完了？雜誌書籍的訂閱是否值得繼續看下去？在網上的付費學習是否已經完成？若不理會這些無謂的訂閱或付費學習等於白花了金錢，所以清理這些訂閱是要及時的。

金融科技公司NerdWallet的專家帕米爾( Kimberly Palmer) 表示，有時我們甚至沒有意識到原來是訂購了這麼多的服務。

第三是禮卡。

試試清理可能隨處放置的禮卡，提供個人金融服務的那斯達克上市公司Bankrate一項調查發現，近一半美國成年人至少持有一張未使用的禮卡或商店信用額度，平均每人187元。

當然有人認為這些禮卡所能購買的物品並非個人所需，這不要緊，您可以出售給第三方市場，其收購價高達禮卡面值的85%，而且是支付現金的啊！

最後是掌握好能源成本。

聯邦能源部估計，美國人每年因通風或過時的空調系統而浪費高達400元。為防止金錢流失，請找出家中效率低下的地方，做好密封防止洩漏，升級冷卻系統，更換舊燈泡等。

專家建議，可在清晨或深夜非尖峰時段才使用洗衣機、洗碗碟機，因為這個時刻收取的電費率會較低。

儲蓄 疫情 利率

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