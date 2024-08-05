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自家院子闢成狗公園 副業月入可達8400元

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by tookapic from Pixabay
示意圖。Image by tookapic from Pixabay

伊麗莎白．莫羅薩尼(Elizabeth Morosani)每周有兩天，一大早7點就得起床，捲起袖子，花三小時給自己11英畝的院子除草，為自己的副業做準備。

她住在北卡羅來納州阿什維爾(Asheville)，她將自家的院子改造成了一座私人狗公園，並在一個名為Sniffspot的Airbnb風格平台上，出租給當地的寵物主人。Sniffspot上許多房東都會將他們的院子出租出去，藉此賺點額外收入。

莫羅薩尼和她的牙醫丈夫，分別在2014年和2019年購買了40英畝和68英畝的農場；莫羅薩尼主要在農場寄養馬匹，偶爾還會賣一些羊隻，但他們並沒有利用買來所有的農地，而莫羅薩尼想變這一點。

莫羅薩尼是在2020年看美國廣播公司新聞網(ABC News)節目「早安美國」(Good Morning America)中看到關於 Sniffspot 的報導，養了四隻狗的莫羅薩尼於是在2020年11月開始將農場的一部分租出去；她說，當初做這個副業，只是為了想與附近的其他寵物主人建立關係。

接著，這副業開始帶來收入，2024上半年平均月收入就高達7100元，其中光是在5月就讓她賺入了8400元。莫羅薩尼說，這其中利潤約占了一半；Sniffspot 收取近四分之一的佣金和費用，其餘部分則是用來維護她的狗公園。

莫羅薩尼每周在該平台上投入約六到八小時，她後來用賺取的利潤聘請了一名助理，並買了一台價值6500元的割草機，同時還支付她養其他狗的費用，她最多曾一次養高達14隻狗。

「我沒想到它會這麼受歡迎、這麼成功，」50歲的莫羅薩尼告訴CNBC Make It，「這讓我存了一些錢，並能更積極的幫助當地動保組織。」

對於想將後院出租作為私人狗公園的人，莫羅薩尼有兩個建議：第一，別買昂貴的狗玩具和設施；第二，別去和客戶打招呼；她指出：「多數客戶都很感激，能讓他們的狗能放縱一下天性，不受其他人或狗的壓力。」

寵物 利潤 北卡羅來納州

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