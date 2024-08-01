打造業績2500萬公司 她歸功於戒掉這個最毒習慣

示意圖。Image by Alexander Krivitskiy from Pixabay

63歲的麥基薩克(Deryl McKissack)的家人自1700年代末起一直從事建築業，她本人則在1990年白手起家，以1000元積蓄創立建築公司McKissack & McKissack，如今年營收超過2500萬元。

McKissack & McKissack公司總部位於華盛頓特區，麥基薩克身兼總裁和執行長。

麥基薩克認為，自己能夠事業有成，一大半原因是她拋棄最有害的習慣：暴躁脾氣。

脾氣暴躁是常見壞習慣。根據人力資源公司Accountemps 2018年調查，52% 受訪專業人士工作時發過脾氣。

麥基薩克分享親身體驗說，有時真的會頭腦發熱， 在建築領域，有些事情發生得很快，不得不尖叫、咒罵，過去向來如此。不過，有一次她與一位高階教練談話後觀點大幅改變，教練提出簡單建議：每次開會都以一個具體問題展開，不要一頭栽進去。

麥基薩克起初不完全理解這個建議，後來她體會到，會議必須從一個真正的問題開始，可能是破冰之道，提出的問題可以是「你周末過得怎麼樣？」或者與工作更有關聯的內容如「你們對即將進行的專案有什麼看法？」

藉由改變溝通方式，麥基薩克變得更善解人意、平易近人；她給予員工建議和積極肯定，員工們也有所改變，變得更有活力、更協調合作、更樂於回應，進而提高工作績效、增加公司利潤 。

工作時確實容易憤怒，覺得不受重視、有壓力或徹底生氣。職場研究人員福斯林(Liz Fosslien)和韋斯特·達菲(Mollie West Duffy)2022年在「哈佛商業評論」Harvard Business Review)撰文提到，了解根本原因有助於找到解決方案。

該評論說，不要馬上將自己的情緒發洩到另一人身上，而要承認自己的感受；採取任何大動作前先給自己一些時間冷靜，沮喪時不太能夠有效思考。

如果時間過去了，你仍然不平靜，可嘗試正念練習：正念、健康和效率整合訓練公司Mindvalley執行長拉基亞尼(Vishen Lakhiani)說，沉浸在平靜中一到三分鐘就會有顯著效果，可輕鬆針對憤怒的根源冷靜對話。