提早幫子女建立信用紀錄 給他們信用卡附卡

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一般申請信用卡 必須年滿18歲，不過有家長未雨綢繆為子女申辦附卡，藉以建立孩子正確的金錢觀念，並提前建立信用紀錄，以利將來申請車貸或房貸。

佛羅里達州聖奧古斯丁(St. Augustine)按摩治療師傑克遜(Kelly Jackson)當女兒17歲時，就為她申辦信用卡附卡並強調：「一旦孩子長大足夠成熟並有責任心時，我希望他們對於使用金錢能夠有正確判斷。」

根據華爾街 日報報導，若信用紀錄時間少於四年，恐不利於整體信用評分，加上信用紀錄時間占信用評分15%至20%，因此家長若提早為子女累積信用度，有助於提高信用評分。

明尼蘇達州 的路德維希(Tirza Ludwig)30年前念高中時，就有父母親的附卡，因此22歲的信用評分超過800，日後購買房屋輕易獲得低於4%的房貸，並強調：「這招果然有效。」因此44歲的路德維希也打算為16歲女兒申辦附卡。

不過各家發卡銀行對於未滿18歲的附卡持有人的規定不盡相同，美國運通(American Express)不會記錄18歲以下附卡持有人的信用度，但Discover和巴克萊銀行(Barclays)會記錄；美國銀行(Bank of America)和第一資本銀行(Capital One)未規定附卡持有人最低年齡，但美國運通和巴克萊則要求13歲以上。

有鑑於當前20歲年輕世代揹負的卡債超過10年前，信用諮詢機構InCharge Debt Solutions教育副總裁卡森(Karen Carlson)提出警告：「最重要的是，不要讓持卡人借貸金額超過他們的收入與付款能力。」

另外使用附卡也可能承接父母延遲付款或卡債等不良信用紀錄，維尼爾(Ashley Vernier)16歲時就有母親的美國運通附卡，不料去年年滿22歲的維尼爾申請個人信用卡，被退件五次，原因正是母親的正卡還有1萬元卡債。

雖然維尼爾最後申請到個人信用卡，但擔心影響日後申請房貸或車貸的權益，若時光倒轉，她會在年滿18歲時申請信用卡，建立個人的信用評分。