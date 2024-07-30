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想買廂型車？這5款維修費高

編譯周芳苑／即時報導
Chrysler Town & Country。美聯社
Chrysler Town & Country。美聯社

迷你廂型車(minivans)舒適又有寬敞內部空間，是家庭購車首選，不過汽車專家GOBankingRates警告，5款車型維修費用偏高，買二手車可省錢，長期養車卻所費不貲，最好避免。

5款高維修成本的迷你廂型車如下：

第一款：克萊斯勒(Chrysler)的Chrysler Town & Country

根據CarEdge，前10年維修成本1萬1364元，比平均值高4550元。

這款車2016年停產。汽車專家兼 EVhype 創辦人迪蘭(Rob Dillan)說，這款車維護成本高昂人盡皆知，機械頻頻出問題並被點名召回，燃油效率很差，市區駕駛平均每加侖行駛17哩、高速公路平均25哩；這款車會快速貶值。

第二款：克萊斯勒旗下的道奇(Dodge)品牌車Dodge Grand Caravan

Dodge Grand Caravan。路透
Dodge Grand Caravan。路透

前10年維護成本1萬332元，較平均值高1001元。

經濟實惠，內部易於清潔，適合家庭使用；2020年停產。

迪蘭說，這款車需要頻繁維修，包括變速箱和電氣問題，燃油效率低於平均水平，市區、高速公路各為每加侖行駛17 哩、25哩，維修成本會越來越高。

第三款：日產公司(Nissan)的Nissan Quest

前10年平均維修成本約8088元，比平均值高1274元。

這款車2017年停產。迪蘭說，其零件和維修非常昂貴，燃油效率偏低，市區、高速公路平均每加侖各行駛20哩、27哩。比其他車貶值更快。

第四款：豐田汽車(Toyota)的2020 Toyota Sienna 2WD

Toyota Sienna。美聯社
Toyota Sienna。美聯社

根據「美國新聞」(U.S. News)，這款車輛前五年汽油、保險、稅金、費用、維修成本預計約 3萬2290 元或每年 6458 元，以同級車來說成本很高。

豐田向來被認為是耐用品牌，但迪蘭說，豐田 Sienna 舊款車型很可靠，但隨著零件老化，維修成本很高，與新車型相比，燃油效率偏低，市區、高速公路各約每加侖行駛19哩、26哩，快速貶值。

第五款：本田汽車(Honda)的Honda Odyssey 2014and2018

前10年維修成本7379元，比平均值低1952元，但根據CarEdge，這段期間內需要大修的機率高達21.58%。

多數年份的Honda Odyssey可靠，唯獨2014年、2018年份被點名召回和投訴數量很高。

迪蘭說，Honda Odyssey早期車型變速箱問題眾所周知，衍生可觀維修費用，而且燃油效率差，市區、高速公路平均每加侖各行駛19哩、28哩，其貶值速度比新型車款更快，影響轉售價值。

Honda Odyssey。美聯社
Honda Odyssey。美聯社

Honda 豐田 Nissan

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