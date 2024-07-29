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小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

編譯徐薏茹／即時報導
科羅拉多州滑雪場。圖：pixabay
科羅拉多州滑雪場。圖：pixabay

科羅拉多州地處偏遠的滑雪鎮汽船泉(Steamboat Springs)四周牧場環繞，以訓練出多個奧運滑雪選手而聞名，地方政府有個年薪達16萬7000元的人力主管職缺，但卻找不到可以負擔當地住房成本的求職者。

在汽船泉的醫院，醫師願意支付100萬元買房，卻數度被全現金支付的外地買家搶走機會，住房成本已經導致一些職位空缺超過兩年；當地滑雪場還得租飯店給員工住，因為愈來愈多他們先前租的房屋變成旅客的短期租房。

滑雪場的通訊主管杜克(Loryn Duke)說：「過去房屋給員工住，飯店給客人住，但現在變成房屋給客人住，飯店給員工住。我們有很多優秀的員工，他們的職涯剛開始，或是有新的家庭，但他們就是無法在此扎根。」

在汽船泉和全國其他山區城鎮及觀光社區，由遠距工作者、找第二間房的買家、短期租屋投資客推動的疫情期間房地產熱潮，已經造成房價幾乎漲了一倍；雖然連高收入的專業人士也難以在偏遠的小社區找到住房，房價仍幾乎沒有緩解的跡象。

解決這一問題的過程本身已造成窘境，如何提供更多住房，以及誰應該為此買單等問題使居民產生分歧。

在汽船泉，最新的戰線已經展開，該鎮住房管理當局以2400萬元匿名捐款購買的534畝牧場成為爭論焦點。

根據當前的提議，住房管理當局將利用州和聯邦撥款，以及近期通過的短期租賃稅收益，建造2200多套住房，這些房屋的出售和租賃將只限於符合特定收入門檻、在當地工作、計畫全日在房屋居住的居民。

不過這項名為布朗牧場(Brown Ranch)的計畫，遭到一群地方居民的反對，他們對這些住房的資金、對交通與地方基礎設施的影響，以及這對於社區特色的意義存有疑慮。

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