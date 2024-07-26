她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

示意圖。Image by Steve Buissinne from Pixabay

艾格尼絲（Agnes P.）為退休 後打算，一直省吃儉用，如今78歲的她，錢多得花不完，但快樂的回憶卻少得可憐；她說，自己只顧存錢，卻忘了好好地生活。

理財網站Go Banking Rates報導，艾格尼絲的一生都緊盯著自己的花費。自小家境不算寬裕的她，被灌輸必須節省每一分錢。她打包午餐，開著舊車，很少請假；當朋友在度假時，她把多餘的每分錢都存進退休帳戶。

艾格尼絲說，她以為自己做對了，但為了不確定的未來，放棄了生命中太多的東西。她錯過的頭件事就是與朋友一起玩樂，即使是在退休後；為了省錢，她拒絕與朋友共進晚餐、觀賞百老匯演出和旅行（即使離家不遠）。

艾格尼絲表示，因為她總是說「不」，因此和許多人失去聯繫；現在退休了，但朋友寥寥無幾。她還面臨讓其他退休族艷羨的「煩惱」：多年的儲蓄 與複利為她攢下大筆錢，遠超過所需。她說，自己有足夠的錢度過餘生，但無法買回逝去的時光或錯過的機會。健康問題也打亂她的退休計畫，現在她有錢去旅行，但身體卻不允許。

以下是艾格尼絲一路走來學到的教訓：

把錢花在經歷而非物品上：美好的回憶來自經歷，而不是物品。她說，少花點錢購物，多花點錢留下回憶，「東西會變舊，但美好時光永遠伴隨你」。

偶爾犒賞自己：現在艾格尼絲會勸人在生活預算中加入「娛樂」。她說，偶爾揮霍一下無妨，如果能謹慎理財，有時犒賞一下自己並不會毀掉退休生活。

維繫朋友關係：艾格尼絲後悔因花錢綁手綁腳，而讓友誼逐漸流失。她說，留住你的朋友，隨著年齡的增長，他們真的很重要。

實現夢想不要拖延：艾格尼絲最大的遺憾之一就是推遲了旅行計畫。她說，不要把所有遠大夢想都留到退休後，趁年輕更能享受時，試著去實現一些目標。

為醫療儲蓄：艾格尼絲的儲蓄在支付醫療費 用上得到回報。她說，退休後的醫療費用可能會很高，要有多餘的錢來支應。

付出讓生命更有意義：艾格尼絲說，擁有豐厚存款的好處之一，是可以回饋自己所關懷的對象，「我只想把錢捐給對的地方」。