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爭取時間 這家速食店的得來速服務最快

螢幕演富人且有商學學位 但他最想要的是固定收入

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by MOHAMMEd ALIM from Pixabay
示意圖。Image by MOHAMMEd ALIM from Pixabay

道格·夏普（Doug Sharp）不是有錢人，但他在好萊塢扮演過富翁。59歲的他住在洛杉磯，這些年的大部分收入來自當Uber和Lyft的司機，偶爾打零工當臨時演員。

全國廣播公司（NBC）報導，為了有機會重返鎂光燈下，道格一直沒有找到其他全職工作。夏普表示，過去幾年，他一直靠豐厚的疫情失業補助金維持生計，即使已在UberEats接外賣訂單，但他說，報酬比不上付出。

讓夏普堅持下來的是演戲，雖然這是出了名的不穩定工作，但他認為有發展潛力。最近，夏普在即將上映的一部電影中得到個小角色，與兩位A咖明星合作，日薪也從200元漲至1200元。不過，他的收入還不夠穩定，無法享有演員工會的全部福利，靠白卡（Medicaid）取得醫療保險。

獨身的夏普居無定所，其中包括定期向朋友租房。他在Uber和Lyft當了近十年司機，收入尚穩定，但現在他幾乎放棄了；他說，部分原因是這兩個平台的底薪與費率收入，無法賺夠生活所需。

演戲仍然是夏普最感快樂的事，他表示，雖然他總是扮演有錢的白人，因為長得就像那模樣，但年齡越大，角色越少；這些演出也不穩定，不足以成為正式職業。他說，他幾乎接不到什麼活，五月工作了兩天，四月有四天，三月與二月都只有兩天，一月甚至僅工作了一天。這讓夏普在購買基本生活必需品上備感吃力，最近他正試圖將某些商品退還家得寶（Home Depot）與沃爾瑪（Walmart），以取回現金或換購其他物品。

夏普在40多歲時從阿默斯特麻州大學（University of Massachusetts-Amherst）獲得商學學位，計畫展開新的人生；但他在2013年畢業時，經濟尚未擺脫全球金融危機，他找不到工作，直到Uber與後來的Lyft為他提供了一條生路。

夏普表示，他對自己的財務現況感到羞愧，卻不知該如何解決；即使是在速食店，即使是在官方宣稱穩健的就業市場，想找份全職工作也比想像中困難許多。他說，他確實有資格領取糧食券與白卡，但當他願意拚命工作時，「為什麼就拿不到一份足以維生的薪水？」

夏普 Lyft 白卡

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