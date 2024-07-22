沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

許多美國人退休後每月只有1000元社會安全金，有些人沒有儲蓄，自然不得不重返工作崗位，又或打零工。（路透）

愈來愈多長者在退休時幾乎沒有積蓄，工作時高低入所造成的儲蓄 差距也不斷擴大，收入較高或較幸運的一群，或可以安享晚年，但對其他人來說，這意味著要繼續工作直至再也沒法幹下去為止。

美國退休人員協會 (AARP) 一項調查發現，50歲及以上的美國成年人中約有五分之一沒有退休儲蓄。消費者財務調查(Survey of Consumer Finances)也指出，55歲至64歲的美國人裡，只有 57%擁有退休帳戶，65歲至74歲的一群，擁有帳戶者比例再減至51%。

即使擁有退休儲蓄帳戶，貧富之間的差距也日益擴大。聯邦政府問責辦公室(Government Accountability Office)2023年的分析發現，自2007年以來，低收入 家庭仍有退休金 餘額的比例，已從21%下降至10%，表明了只有收入最高的退休人士才會有更多儲蓄。

許多美國人退休後每月只有1000元社會安全金，有些人沒有儲蓄，自然不得不重返工作崗位，又或打零工。

72歲的獨居女子南希(Nancy)是個退休教育工作者，自認是個過著幸福生活的人。她說在2000年代初就參加了401(k)計畫，退休後仍繼續原來的教育工作，現在就仰賴這些收入及社安金來維持生計。

南希說，為了生活仍須回去工作，儘管如此仍然感到滿意，因為她從事自己喜歡的工作，否則每天對著一份不喜歡、高壓的工作，整天盼望著無法實現的「退休」，那才是可怕的。

對她來說，讓退休生活變得輕鬆的關鍵是住房。南希說「需要工作收入及社安金才能住在目前居住的地方，一旦無法工作時就必須找一個低收入房屋。」

南希也擔心當前的國內的政治情勢，對女性和沒有錢的人來說，社會撕裂只會變得更糟。

她認為良好的民主制度，是為國民，特別是為長者提供了良好的社會安全網，在非常糟糕的民主或不民主的情況下，就像現在的那樣，社會安全網只會消失得無影無蹤。